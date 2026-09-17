Bangalore, ⁠16. Sep (Reuters) - Eine Gruppe von zehn Banken stellt einem Medienbericht zufolge 22 Milliarden Dollar für das neue Cloud-Projekt Crux AI des Finanzinvestors Blackstone und ‌der Google-Mutter Alphabet bereit. Der Kredit diene dem Kauf von Googles speziell entwickelten KI-Chips, sogenannten ⁠Tensor ⁠Processing Units, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Abgesichert werde das Darlehen durch den Wert dieser Chips sowie durch Kundenverträge von Crux AI. Zu den beteiligten ‌Geldhäusern gehören Goldman Sachs, die ‌Sumitomo Mitsui Banking Corp, Barclays, BNP Paribas und die Bank of Nova Scotia. Die genannten Unternehmen ⁠reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters.

Google und ‌Blackstone hatten das Gemeinschaftsunternehmen ⁠im Mai angekündigt, um der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) zu begegnen. Blackstone wolle dabei zunächst fünf Milliarden ‌Dollar Eigenkapital investieren, ⁠um bis 2027 eine Rechenzentrumskapazität ⁠von 500 Megawatt in Betrieb zu nehmen. Ein weiterer Ausbau ist geplant. Das Vorhaben fällt in eine Zeit, in der Technologiekonzerne ihre Ausgaben für Rechenzentren, Stromversorgung und Spezialchips massiv hochfahren, um KI-Anwendungen zu ermöglichen.

(Bericht von Harshita Mary VargheseBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)