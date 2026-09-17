AKTIE IM FOKUS: Bilfinger schwer unter Druck wegen gesenkter Ziele

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bilfinger steuern wegen einer gesenkten Jahresprognose auf ein Tief seit fast eineinhalb Jahren zu. Weil die Entwicklung im zweiten Halbjahr bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt, rechnet der Industriedienstleister nun mit etwas weniger Umsatz und einer deutlich niedrigeren Betriebsmarge. Dies drückte den Kurs im Tradegate-Handel 8,6 Prozent unter den Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Den Aktien droht unter der 70-Euro-Marke ein Tief seit April 2025.

Ein Händler sprach von einer "bitteren Gewinnwarnung", die angesichts des anhaltenden Kriegs im Nahen Osten vom Unternehmen mit einer weiterhin mauen Nachfrage begründet wurde. Bilfinger erwartet die operative Marge (Ebita) jetzt bei 3,2 bis 3,6 Prozent, wobei darin Einmalkosten für ein Sparprogramm enthalten sind. Darum bereinigt würde die Spanne bei 4,6 bis 5,0 Prozent liegen. Bilfinger war bereits bei der Vorlage der Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte nur noch das untere Ende von 5,8 bis 6,2 Prozent in Aussicht gestellt. Der Börsianer verwies außerdem auf eine Kürzung des Cashflow-Ziels./tih/jha/

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