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APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt im 2. Quartal auf neuen Rekordwert von 260,1 Mrd.

Erholung der Finanzmärkte im 2. Quartal - Netto-Zuflüsse  
steigen deutlich nach verhaltenem Jahresbeginn 

Wien (APA-ots) - Die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten  
hat die 
österreichischen Investmentfonds im 2. Quartal auf einen neuen 
Rekordwert ansteigen lassen. Nach dem von geopolitischen Spannungen 
geprägten Jahresauftakt unterstützten die Entspannung an den 
Energiemärkten und die verbesserte Stimmung der Anleger:innen die 
Aktienmärkte weltweit, wovon auch Europa und Österreich profitierten. 
Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen 
Finanzmarktaufsicht (FMA). 

Ende Juni lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen 
Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.110 
Investmentfonds bei 260,1 Milliarden und damit 7,6% über dem Stand 
von Ende März. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das Vermögen 
sogar um 12% höher. Die höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im 
2. Quartal Rentenfonds mit 1,05 Milliarden, gefolgt von Aktienfonds 
mit 242 Millionen. Mischfonds verzeichneten Nettoabflüsse von 301 
Millionen, bei den Immobilienfonds setzte sich die Tendenz der 
letzten Jahre mit Nettoabflüssen von 346 Millionen fort. In Summe 
flossen den österreichischen Fonds netto 628 Millionen neue Mittel 
zu. 

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im 
Quartalsbericht Asset Management der FMA . Die FMA präsentiert den 
Quartalsbericht Asset Management erstmals in einem neuen, 
verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und 
übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist 
dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download 
verfügbar. 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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OTS0073    2026-09-17/10:15
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