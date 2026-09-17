APA ots news: Wann wird mangelnde Internetqualität zum Wechselgrund? Boost!-...

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APA ots news: Wann wird mangelnde Internetqualität zum Wechselgrund? Boost!-Internet jetzt zwei Wochen risikolos testen.

Wien (APA-ots) - - Sechs Monate kein Grundentgelt und 100 Euro Bonus bei  
Neuanmeldung 
ab Internet Boost! 5G 150.* 

- Zwei Wochen risikolos testen.* 

- Gratis Premium-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung. 

- Für alle bis 27 Jahre: Zusätzlich 20 Prozent Rabatt pro Monat 

Drei entwickelt sein erfolgreiches Internetangebot Boost! konsequent 
weiter und rückt seine Internet-Qualität noch stärker in den 
Mittelpunkt. Unter dem neuen Leistungsversprechen " Starkes Internet" 
vereint Boost! leistungsstarkes WLAN mit smarten Tools, die dabei 
unterstützen, jederzeit das Beste aus dem Internet herauszuholen. 
Zum Aktionsstart können Neukund:innen Boost! zwei Wochen lang 
risikolos testen. Wer sich jetzt für einen Tarif ab Internet Boost! 
5G 150 entscheidet, zahlt sechs Monate lang kein Grundentgelt und 
erhält einen Bonus von 100 Euro sowie einen Premium-Router.* 
Kund:innen bis 27 Jahre bekommen dank Jugend+ Rabatt zusätzlich 20 
Prozent Rabatt auf das monatliche Grundentgelt. 

Zwtl.: Internetqualität ist wichtig. 

Schlechtes oder unzuverlässiges Internet gehört für viele 
Menschen zu den größten Ärgernissen im digitalen Alltag. Eine 
repräsentative marketmind Netzumfrage im Auftrag von Drei vom Juni 
2026 zeigt, dass mangelnde Internetqualität für rund 4 von 10 
Österreicher:innen einen Grund darstellt, um den Anbieter zu 
wechseln. Gerade bei Homeoffice, Streaming, Gaming und vernetzten 
Haushalten steigen die Anforderungen an stabile Verbindungen 
kontinuierlich. 

Zwtl.: Drei RouterAssistant App steigert die Qualität. 

Für viele Haushalte zählt heute nicht nur Geschwindigkeit, 
sondern vor allem eine stabile und unkomplizierte Internetverbindung. 
Genau hier setzt Boost! an. Die Drei RouterAssistant App unterstützt 
bei der optimalen Positionierung des Routers, hilft bei der WLAN- 
Einrichtung und bietet praktische Werkzeuge zur laufenden Optimierung 
des Heimnetzwerks. Ergänzend analysieren Diagnosetools laufend die 
Verbindungsqualität und erkennen Optimierungspotenziale frühzeitig. 
Drei sorgt mit Boost! dafür, dass Kund:innen ihr Internet möglichst 
einfach, stabil und komfortabel nutzen können. 

"Viele Menschen in Österreich wollen zuhause vor allem ein Internet, 
auf das sie sich verlassen können. Genau dort setzt Boost! an. Wir 
kombinieren starkes 5G-Internet mit Optimierungstools und proaktivem 
Service. Damit schaffen wir ein Interneterlebnis, das im Alltag 
einfach funktioniert", fasst Drei CCO Günter Lischka die Vorteile von 
Boost! zusammen. 

Zwtl.: Zufriedene Boost!-Kund:innen. 

Boost! begleitet Kund:innen über die gesamte Nutzungsdauer: von 
der Einrichtung über die laufende Analyse der Verbindungsqualität bis 
hin zu priorisiertem Support. Viele Optimierungen erfolgen 
automatisch im Hintergrund, um eine möglichst stabile Nutzung 
sicherzustellen. 
Bereits seit der Einführung von Boost! konnte Drei die Zufriedenheit 
seiner Internetkund:innen deutlich steigern. Laut aktuellen 
Befragungen liegt die Zufriedenheit der Boost!-Kund:innen bei rund 90 
Prozent. Die RouterAssistant App wird im App Store derzeit mit 4,6 
von 5 Sternen bewertet. 

Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick: 

- Zwei Wochen risikolos testen* 

- Sechs Monate gratis Grundentgelt und 100 Euro Bonus bei 
Neuanmeldung ab Internet Boost! 5G 150* 

- Gratis ZTE G5TC Premium-Router 

- Gratis Aktivierung und keine Servicepauschale 

- RouterAssistant App für optimale Router- und WLAN-Einrichtung 

- Laufende Qualitätsanalyse und Optimierung 

- Priorisierter Service und Support 

- Jugend+: zusätzlich 20 Prozent Rabatt bis 27 Jahre 

- Weitere Infos auf www.drei.at/boost 

Zwtl.: 
Boost! Teststationen in ausgewählten Shop. 

Um die Leistungsfähigkeit von Boost! auf spielerische Weise zu 
erleben, bietet Drei interaktive Testerlebnisse an ausgewählten Shop- 
Standorten. Spezielle Teststationen veranschaulichen die 
Geschwindigkeit und Performance des WLAN von Drei, während die 
Teilnehmer:innen mit attraktiven Giveaways belohnt werden. Die 
Aktivität findet ganztägig am 2. und 3. sowie am 9. und 10. Oktober 
2026 in den Drei Shops im Stadtpark Center in Spittal an der Drau, im 
Q19 in 1190 Wien sowie beim Partnerstandort Handyshop.cc in 
Deutschlandsberg statt. 

Zwtl.: 10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab zwei Tarifen 

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem 
Unlimited Mix kompatible Tarife auf einer gemeinsamen Rechnung 
führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der 
Vorteil gilt bereits ab dem ersten zusätzlichen Tarif, unabhängig 
davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr auf 
www.drei.at/mix 

* Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer : Entfall des 
monatlichen Grundentgelts in den ersten sechs Monaten (danach ab 
35,90  / Monat). Zusätzlich wird ein Bonus in Höhe von 100  
gewährt, der ab dem siebenten Monat aliquot auf die verbleibenden 18 
Monate der Mindestvertragsdauer angerechnet wird. Rücktrittsrecht 
auch bei Erwerb im stationären Handel. Details unter drei.at/boost. 

FAQ für Medien 

Was ist Boost!? 
Boost! heißen die Angebote von Drei für Internet zuhause. Sie 
kombinieren leistungsfähige Internetanschlüsse zu attraktiven Preisen 
mit smarter Optimierung, laufender Qualitätskontrolle und 
priorisiertem Support. 

Für welche Technologien ist Boost! verfügbar? 
Boost! ist ausschließlich mit Mobilfunk verfügbar. 

Was macht die RouterAssistant App? 
Die App unterstützt bei der optimalen Positionierung des Routers und 
bietet zusätzliche Funktionen wie WLAN-Optimierung, Qualitätsanalysen 
und Speedtests. 

Welche Vorteile bietet Boost! gegenüber einem herkömmlichen 
Internetanschluss? 
Neben hoher Geschwindigkeit profitieren Kund:innen von laufender 
Qualitätsüberwachung, proaktivem Support, WLAN-Optimierung und einer 
optimalen Router-Konfiguration. 

Was beinhaltet die aktuelle Aktion? 
Bei Neuanmeldung eines Boost!-Tarifs ab Internet Boost! 5G 150 zahlen 
Kund:innen sechs Monate kein Grundentgelt, erhalten einen 100 Euro 
Bonus sowie einen Premium-Router*. 

Sind Router und Aktivierung enthalten? 
Ja. Im Rahmen der Aktion sind Router und Aktivierung kostenlos 
inkludiert.* 

Wie lange gilt die Mindestvertragsdauer? 
Die Aktion gilt bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten.* 

Wo gibt es weitere Informationen? 
Alle Informationen zu Boost!, den verfügbaren Tarifen und dem 
Verfügbarkeitscheck finden sich unter www.drei.at/boost 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0061    2026-09-17/09:56
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