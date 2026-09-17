Autobauer BYD plant langfristig drei Fahrzeugwerke in Europa

Turin, ⁠16. Sep (Reuters) - Der chinesische Autobauer BYD benötigt für seine Wachstumspläne in Europa langfristig drei Fahrzeugwerke und eine ‌Batteriefabrik. Dies sagte der Europa-Sonderberater des Unternehmens, Alfredo Altavilla, am Mittwoch ⁠bei ⁠einer Präsentation in Turin. Um die anvisierten Volumenziele zu erreichen und gleichzeitig die Vorschriften der Europäischen Union (EU) einzuhalten, sei dieser Ausbau ‌notwendig, erklärte er. Dies ‌werde jedoch nicht über Nacht geschehen.

Derzeit fährt BYD die Produktion in seinem ⁠ersten europäischen Werk in Ungarn hoch. ‌Eine Entscheidung über ⁠einen zweiten Produktionsstandort werde bis Ende des Jahres erwartet, sagte Altavilla weiter. Das Unternehmen wolle ‌dafür lieber ⁠eine bestehende Anlage übernehmen ⁠und umrüsten, anstatt ein komplett neues Werk zu bauen. Zu den bevorzugten Standorten zählten dabei Spanien und Frankreich.

(Bericht von Giulio PiovaccariBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)