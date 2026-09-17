Autoländer drängen Bund zum Handeln gegen China und Flottenauflagen

- von Andreas ⁠Rinke

Berlin, 17. Sep (Reuters) - Die drei Autoländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern fordern Bund und EU zu raschem Handeln auf, um einen Niedergang der Automobilindustrie in Deutschland abzuwenden. "Ohne die Kombination aus wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen im Heimatmarkt, wirksamen Schutzinstrumenten und fairem Handel im Rahmen der WTO drohen der Automobilwirtschaft irreversible Schäden", schreiben die Ministerpräsidenten der drei Länder, Cem Özdemir (Baden-Württemberg), Olaf Lies (Niedersachsen) ‌und Markus Söder (Bayern) in einem gemeinsamen Papier, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Unter anderem wird auf faire Handelsbedingungen mit China gepocht. Die Anti-Subventionsuntersuchungen der EU-Kommission müssten zügig auf chinesische Hybrid-Autos ausgeweitet werden. Lies und ⁠VW hatten bereits ⁠schnelle EU-Importzölle auf Hybrid-Importe gefordert. Vorbild sind Zölle auf chinesische E-Autos.

Das Trio verweist darauf, dass die Autoindustrie mit den Zulieferern das Rückgrat der deutschen Industrie sei. Das Papier hat Gewicht, weil die Ministerpräsidenten unterschiedlichen Parteien (SPD, CSU, Grüne) angehören und in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg das Gros der deutschen Autoindustrie sitzt. Die Drei beklagen zu langsames Handeln der Bundesregierung und warnt, dass allein im Jahre 2025 rund 52.000 Arbeitsplätze verloren gegangen ‌seien.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Arbeitskosten durch eine zukunftssichere Aufstellung der ‌Sozialversicherungssysteme stabil zu halten. Die Energiekosten für die Wirtschaft müssten etwa bei Netzentgelten und Stromsteuer weiter sinken. Die EU sollte eine breitere Anwendung des abgesenkten Industriestrompreises und der Strompreiskompensation erlauben. Autonomes Fahren müsse erlaubt und die Ladeinfrastruktur für E-Autos ⁠weiter ausgebaut werden. Zudem sollte es Kaufanreize nicht nur für neue E-Autos, sondern auch für Gebrauchtwagen geben.

Von der EU ‌wird zudem eine massive Deregulierung sowie eine Lockerung des ⁠europäischen Beihilferechts gefordert. Auch in den bisher starken Autoregionen müsse die Entwicklung neuer Technologien gefördert werden können, heißt es in dem Papier. "Insbesondere eine leistungsfähige und ökologisch nachhaltige Batterietechnologie ist für die Mobilität der Zukunft und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland zentral." Die drei Ministerpräsidenten warnen vor einer immer ‌größeren Abhängigkeit von Ländern wie China bei Komponenten und Batterien, ⁠die einen erheblichen Teil der Wertschöpfung bei ⁠E-Autos ausmachen.

Die EU müsse zudem ihre Flottengrenzwerte flexibilisieren und die CO2-Minderungsziele für 2035 auf pauschal 90 Prozent und ohne Kompensation begrenzen. Außerdem müsste der Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe und etwa von CO2-frei produziertem Stahl angerechnet werden. Hersteller bräuchten notwendigen Spielraum und keine Strafzahlungen. Als besondere Herausforderung wird beschrieben, dass China zwar klar auf E-Mobilität setze, in den USA und anderen Teilen der Welt aber noch länger an Verbrenner-Motoren festgehalten werde.

Industriepolitisch wird gefordert, dass der sogenannte Industrial Accelerator Act der EU-Kommission zwar zügig, "aber mit der notwendigen Gründlichkeit" beraten wird. Die Ministerpräsidenten dringen dabei auf "klare, einheitliche und praktikable Local-Content- und 'Made with Europe'-Regeln, um europäische Wertschöpfung zu ⁠sichern". Diese Regelung solle auch enge westliche Partnerländer und nicht nur die EU umfassen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)