Bitkom: Viele Deutsche würden 5000 Euro für Roboter als Haushaltshilfe zahlen

Berlin, 17. ⁠Sep (Reuters) - Essen kochen, aufräumen, Wäsche waschen und Fenster putzen – das könnten künftig humanoide Roboter übernehmen. Viele Menschen in Deutschland halten dies nicht mehr für ‌reine Science-Fiction und wären bereit, für solche Maschinen mehrere tausend Euro zu zahlen, wie am Donnerstag ⁠aus einer ⁠Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 1159 Personen ab 16 Jahren hervorgeht. 42 Prozent der Befragten erwarten, dass humanoide Haushaltsroboter in einigen Jahren zum Alltag gehören werden. Demnach würde mehr als jede ‌und jeder Vierte (28 Prozent) 5000 ‌Euro oder mehr für eine solche Haushaltshilfe ausgeben.

"5000 Euro für ein Gerät, das es noch gar nicht ⁠gibt – das ist bemerkenswert", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Das ‌Bild von den angeblich so ⁠technikfeindlichen Deutschen trifft zumindest auf die große Gruppe der Roboter-Fans nicht zu." Bereits heute nutzt nach einer Bitkom-Untersuchung gut die Hälfte ‌der Menschen in Deutschland ⁠digital vernetzte Smart-Home-Geräte.

Bei einigen ist ⁠die Zahlungsbereitschaft sogar noch höher: Fünf Prozent würden 10.000 Euro oder mehr für eine humanoide Haushaltshilfe ausgeben, 23 Prozent zwischen 5000 und knapp 10.000 Euro. Weitere 15 Prozent würden für solche Roboter weniger als 5000 Euro ausgeben.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)