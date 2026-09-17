Aktienkurs fällt 3,7 Prozent

Boeing erwartet weitere Verzögerungen bei 777X

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
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(dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing stellt sich bei seinem modernisierten Großraumjet 777X nach jahrelanger Verspätung auf weitere Verzögerungen ein. Einige Tests könnten sich ins Jahr 2027 verschieben, sagte Boeing-Chef Kelly Ortberg am Mittwoch auf einer Konferenz der Investmentbank Morgan Stanley.

Als Grund nannte er die noch ausstehende Zulassung der Triebwerke von GE Aerospace. Dennoch plane Boeing, die ersten Flugzeuge des Typs im kommenden Jahr auszuliefern. Schon damit liegt die 777X sieben Jahre hinter dem ursprünglichen Plan.

An den Turbinen vom Typ GE9X hatten sich bestimmte Dichtungen als nicht haltbar genug herausgestellt. Laut einem Sprecher von GE Aerospace ist die Ursache inzwischen erkannt.

Das Unternehmen habe schon im August die ersten Einheiten mit verbesserten Dichtungen ausgeliefert und sehe einer Inbetriebnahme im Jahr 2027 erwartungsvoll entgegen. Erstkundin der 777X ist die Lufthansa . Die Gesellschaft wartet schon seit Jahren auf die Lieferung der Maschinen.

Die Boeing-Aktie reagierte im späten US-Handel mit einem Kursrutsch auf die Neuigkeiten und ging am Mittwoch mit einem Minus von 3,7 Prozent aus dem Tag./stw/tav/jha/

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