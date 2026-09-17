Bundesbank: Geldpolitik wirkt unterschiedlich auf Wirtschaftszweige

Berlin, 17. ⁠Sep (Reuters) - Die Zinspolitik der EZB wirkt laut der Bundesbank unterschiedlich auf die verschiedenen Wirtschaftszweige. "Die reale Bruttowertschöpfung und die Preise im Verarbeitenden Gewerbe und im Bausektor reagieren zunächst stärker auf einen geldpolitischen Impuls als im Dienstleistungssektor, dessen Aktivität und Preise ‌sich erst mit Verzögerung anpassen", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Artikel aus dem Bundesbank-Monatsbericht. Die sogenannte geldpolitische Transmission verlaufe also nicht einheitlich: "Die Übertragung ⁠geldpolitischer Impulse ⁠auf den Dienstleistungssektor ist langsamer als auf andere Bereiche."

Das bedeute, dass Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank die Preissteigerungsraten in den einzelnen Wirtschaftszweigen unterschiedlich stark dämpften. Steigt die Inflation über den von der EZB angestrebten Zielwert hinaus oder verschlechtert sich der Inflationsausblick, so wird demnach die Zentralbank darauf im Normalfall mit ‌einer Erhöhung der Leitzinsen reagieren. Diese dämpfe den ‌allgemeinen Preisanstieg über verschiedene Kanäle. Hinter dem insgesamt durch die Geldpolitik verursachten Rückgang der Inflationsrate können sich laut Bundesbank unterschiedliche Inflationsentwicklungen in den einzelnen Sektoren verbergen. In ⁠manchen Bereichen dauere der Rückgang der Inflationsrate länger, während er sich in anderen ‌schneller einstelle.

EZB RECHNET MIT HARTNÄCKIGER INFLATION

Die stärkere ⁠Reaktion der Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe passe zu den Ergebnissen von Studien, die Unterschiede in der Wirkung der Geldpolitik zwischen den Ländern im Euroraum zeigten: "Die Untersuchungen finden, dass die Geldpolitik in Ländern mit einem ‌höheren Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an ⁠der Wirtschaftsleistung stärker auf das reale ⁠Bruttoinlandsprodukt wirkt."

Die EZB hatte den Leitzins am 10. September um einen Viertelpunkt auf 2,50 Prozent hochgesetzt. "Der Konflikt im Nahen Osten sowie die jüngsten Entwicklungen im ungerechtfertigten Krieg Russlands gegen die Ukraine haben die Energiepreise weiter nach oben getrieben", heißt es in der EZB-Erklärung zur Geldpolitik. Dies dürfte aus Sicht der Währungshüter dafür sorgen, dass die Gesamtinflation bis in die erste Jahreshälfte 2027 hinein deutlich über dem Zielwert der Notenbank von 2,0 Prozent ⁠bleiben wird.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)