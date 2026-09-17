Carney: Kanada will erstes assoziiertes EU-Mitglied werden

Straßburg, 17. ⁠Sep (Reuters) - Kanada befürwortet eine engere Anbindung an die Europäische Union und strebt als erstes Land überhaupt eine assoziierte Mitgliedschaft an. Dies erklärte der kanadische ‌Ministerpräsident Mark Carney am Donnerstag in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Er begrüßte ⁠damit ⁠einen entsprechenden Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Europa und Kanada seien gemeinsam stärker, sagte Carney. "Das Ziel ist nicht Autarkie, sondern kollektive Widerstandsfähigkeit."

Carney betonte, dass beide Partner ihre strategische Autonomie ‌durch eine intensive Zusammenarbeit in ‌Schlüsselbereichen sichern sollten. Dazu gehörten der sichere Zugang zu Künstlicher Intelligenz (KI), Halbleitern, kritischen Rohstoffen, Zahlungssystemen, sauberer Energie, ⁠Impfstoffen und Weltraumkommunikation. Kanada könne einen großen Beitrag ‌zur europäischen Energiesicherheit leisten, indem ⁠es Flüssigerdgas (LNG) und Wasserstoff in großem Umfang liefere. Zudem schlug Carney vor, einen integrierten Markt für Finanzdienstleistungen zu prüfen und jungen ‌Menschen das Leben, Arbeiten ⁠und Studieren im jeweils ⁠anderen Raum zu erleichtern.

Carney stellte klar, dass Kanada kein Schönwetter-Verbündeter sei und keine Nullsummenspiele verfolge. Mit der engeren Partnerschaft solle kein dritter Block geschaffen werden, um mit anderen Großmächten zu konkurrieren. "Wir streben keine Macht an, um andere zu dominieren", sagte er.

(Bericht von Charlotte Van Campenhout ⁠und Inti LandauroBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)