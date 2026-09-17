Carney: Kanada will erstes assoziiertes EU-Mitglied werden

Straßburg, 17. Sep (Reuters) - ⁠Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hat den Vorschlag einer assoziierten EU-Mitgliedschaft seines Landes begrüßt. Europa und Kanada seien gemeinsam stärker und sollten ihre Beziehungen vertiefen, um den Wohlstand ihrer Bürger zu schützen, sagte Carney am Donnerstag in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Vorstoß von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als "lächerlich" bezeichnet. ‌Trump drohte zudem Europa mit neuen Zöllen, sollte er den Vorschlag als feindselig einstufen.

"Europa und Kanada sind einzeln stark. Gemeinsam sind sie noch stärker", erklärte Carney vor den EU-Abgeordneten. Er schlage jedoch keinen dritten Block vor, der ⁠mit den Großmächten rivalisieren ⁠solle – "nur mit besseren Manieren". Kanada strebe keine Macht an, um andere zu dominieren. "Im Gegenteil streben wir nach Widerstandsfähigkeit, damit niemand unsere offenen Märkte kontrollieren, unsere Souveränität beeinträchtigen, unsere territoriale Integrität bedrohen oder unsere Freiheiten, unsere Demokratien und unsere Rechtsstaatlichkeit untergraben kann." Sowohl die EU als auch Kanada sehen sich derzeit wachsendem Druck durch die US-Regierung unter Trump sowie durch ein zunehmend selbstbewusst auftretendes China ausgesetzt. Die Abgeordneten des EU-Parlaments würdigten Carneys gut 20-minütige Rede mit stehendem Applaus.

Trump hatte ‌am späten Mittwoch mit Maßnahmen gedroht, sollten die Pläne für eine assoziierte ‌EU-Mitgliedschaft Kanadas vorangetrieben werden. "Wenn sie das tun, wenn ich das für eine feindselige Handlung halte, werde ich sehr drastische Zölle erheben oder den Handel mit Europa in vielen Bereichen einstellen", sagte Trump vor Journalisten auf dem Weg zu einer Veranstaltung im US-Bundesstaat North ⁠Carolina. "Wenn es in guter Absicht geschieht, ist das in Ordnung. Wenn dahinter eine böse Absicht steckt, werden wir sehr ‌hohe Zölle gegen Europa verhängen."

"KEINE SCHÖNWETTER-VERBÜNDETEN"

Die EU-Kommission trat den Äußerungen Trumps ⁠entgegen. Die vorgeschlagene Stärkung der Partnerschaft mit Kanada richte sich nicht gegen andere, sondern diene der gemeinsamen Stärke, teilte die Brüsseler Behörde mit. Der Vorschlag von der Leyens muss noch im Detail ausgearbeitet und letztlich von den EU-Mitgliedstaaten genehmigt werden. Die Bundesregierung hatte in einer ersten Reaktion am Mittwoch zurückhaltend auf den ‌Vorstoß von der Leyens reagiert. Berlin begrüße zwar die Initiative ⁠für eine besonders enge Partnerschaft mit Kanada, sagte Regierungssprecher ⁠Stefan Kornelius. "Aber ich denke, wir sollten über den Begriff auch noch mal nachdenken", sagte Kornelius mit Blick auf eine "assoziierte Mitgliedschaft".

Carney machte in seiner Rede deutlich, dass er eine engere Partnerschaft mit der EU nstrebe. "Wir sind keine Schönwetter-Verbündeten", sagte er. "Wir glauben, dass unser Wohlstand wächst, wenn er geteilt wird." Mit Blick auf den Vorschlag von der Leyens fügte er hinzu: "Wir begrüßen dieses Vorhaben." Das Ziel sei nicht Autarkie, sondern kollektive Widerstandsfähigkeit.

Als Bereiche für eine engere Zusammenarbeit nannte der Ministerpräsident unter anderem kritische Rohstoffe, verteidigungsindustrielle Kapazitäten, Künstliche Intelligenz (KI), Energiesicherheit, Raumfahrt und Zahlungssysteme. Zudem schlug er eine engere Kooperation im digitalen Handel sowie den Aufbau sicherer Breitbandverbindungen über den gemeinsamen geografischen Raum vor. Jungen Menschen müsse ⁠es zudem möglich sein, auf der jeweils anderen Seite des Atlantiks frei zu leben und zu studieren.

(Bericht von Yves Herman, Lili Bayer, Charlotte Van Campenhout und Inti LandauroBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)