Carney: Kanada will erstes assoziiertes EU-Mitglied werden

Straßburg, 17. Sep (Reuters) - ⁠Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hat den Vorstoß für eine assoziierte EU-Mitgliedschaft seines Landes begrüßt und Europa die Hand zu einer engeren Partnerschaft gereicht. In einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg warb Carney am Donnerstag für eine umfassende Vertiefung der Beziehungen. Dabei sei aber die Substanz weit wichtiger als der Name einer Partnerschaft. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der ‌Leyen als "lächerlich" bezeichnet und Europa mit neuen Zöllen gedroht, sollte er den Schritt als feindselig einstufen.

"Europa und Kanada sind einzeln stark. Gemeinsam sind sie noch stärker", sagte Carney unter dem Beifall der Abgeordneten. Sowohl die EU als auch Kanada stehen ⁠im Handel unter ⁠erheblichem Druck der US-Regierung sowie eines zunehmend selbstbewussten Chinas. "Ich schlage keinen dritten Block vor, der mit den Großmächten rivalisieren soll – nur mit besseren Manieren", fügte Carney scherzhaft hinzu. Kanada strebe keine Macht an, um andere zu dominieren. Vielmehr gehe es um Widerstandsfähigkeit, damit niemand die offenen Märkte kontrollieren oder die Souveränität und Rechtsstaatlichkeit untergraben könne.

Trump hatte am späten Mittwoch mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, sollten die Pläne vorangetrieben werden. "Wenn sie das tun, wenn ich das für eine feindselige Handlung halte, werde ich sehr drastische Zölle erheben ‌oder den Handel mit Europa in vielen Bereichen einstellen", sagte Trump auf dem ‌Weg zu einer Veranstaltung im US-Bundesstaat North Carolina. Die EU-Kommission wies die Darstellung zurück. Die vorgeschlagene Stärkung der Partnerschaft mit Kanada richte sich nicht gegen andere, sondern diene der gemeinsamen Stärke, betonte die Brüsseler Behörde.

"NICHT SACHE DER USA"

Der französische Europaminister Benjamin Haddad betonte, dass die USA ⁠kein Vetorecht bei geopolitischen Entscheidungen der EU hätten. "Es ist nicht Sache der USA – oder eines anderen –, die politische und geopolitische Richtung der ‌Europäer zu bestimmen", sagte Haddad dem Fernsehsender Public Senat. Auch Carney ⁠betonte offensichtlich mit Blick auf die USA, niemand werde Kanada vorschreiben, mit wem es Abkommen schließe.

Die Bundesregierung hatte sich am Mittwoch allerdings zurückhaltend zum Vorstoß von der Leyens geäußert. Berlin begrüße zwar die Initiative für eine besonders enge Partnerschaft mit Kanada, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. "Aber ich denke, wir sollten über den Begriff auch noch mal nachdenken", ‌fügte er mit Blick auf eine "assoziierte Mitgliedschaft" hinzu.

Von der Leyen hatte ⁠den Vorschlag am Mittwoch in ihrer jährlichen Rede zur ⁠Lage der Europäischen Union im Beisein Carneys präsentiert, um Allianzen in einer "offen feindseligen Welt" zu stärken. Es ist jedoch unklar, ob die Idee einer assoziierten Mitgliedschaft die Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten findet. Ein EU-Diplomat äußerte sich überrascht und erklärte, niemand wisse genau, was das bedeute. Es gebe Befürchtungen, dass die Kommissionschefin zu viel verspreche. Ein anderer europäischer Diplomat nannte den Vorstoß am Donnerstag unglücklich, da er zuvor nicht mit den Mitgliedstaaten besprochen worden sei.

Unabhängig von der genauen Bezeichnung strebt Carney eine enge inhaltliche Kooperation mit der EU an. Als konkrete Bereiche nannte er die Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen wie Seltene Erden, Rüstungskapazitäten, Künstlicher Intelligenz, Energiesicherheit, Raumfahrt und Zahlungssystemen. Zudem schlug er eine engere Kooperation im digitalen Handel sowie den Aufbau sicherer Breitbandverbindungen vor. ⁠Jungen Menschen müsse es darüber hinaus möglich sein, auf der jeweils anderen Seite des Atlantiks frei zu leben und zu studieren.

(Bericht von Yves Herman, Lili Bayer, Charlotte Van Campenhout und Inti LandauroBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)