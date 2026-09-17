CDU-Vorstandsmitglied Augustin: 'Die Wünsche sind deutlich'

POTSDAM (dpa-AFX) - Das CDU-Bundesvorstandsmitglied Kristy Augustin dringt angesichts wachsender Kritik auf rasche Entscheidungen der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz - wirbt aber gleichzeitig für Geduld. "Wir haben eine Erwartungshaltung, aber ich finde, er ist Bundeskanzler jetzt seit anderthalb Jahren und er ist der gewählte Bundesvorsitzende", sagte die Brandenburger Landtagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. "Er hat klare Ziele, die wir bis jetzt noch nicht erfüllen konnten."

Die Brandenburger CDU-Landtagsabgeordnete verwies auf die Stimmung an der Basis in Bezug auf Merz. "Kritik gibt es auf jeden Fall", sagte Augustin. "Man möchte klare Worte von ihm hören. Und nicht den Ausspruch, man muss es erklären, sondern einfach auch mal deutlich machen, wo wir stehen, was wir wollen. Und vor allem auch als Koalition eine Koalitionseinheit bilden."

Augustin: "Manche Dinge brauchen länger"

Einen Rückzug von Merz hält Augustin nicht für die beste Lösung. "Wir sollten auch nicht immer schon mitten in den Legislaturperioden, wenn noch gar nicht viel Zeit vergangen ist, bei aller Kritik, gleich danach rufen und schreien, es ist eine falsche Besetzung", sagte sie. "Manche Dinge brauchen länger, manche Streitigkeiten müssen gelöst werden."

Augustin forderte Selbstdisziplin der Bundesregierung. "Die Wünsche sind deutlich, was eben auch von unserer CDU-Politik im Bund erwartet wird, was aus Berlin kommuniziert wird", sagte sie. "Und insofern wird es sich daran messen lassen. Aber ich bin schon sehr gespannt, was ab Sonntag dann eben auch am Montag im Bundesvorstand und vorher im Präsidium diskutiert wird."

Das Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt hatte Merz innerparteilich stark unter Druck gebracht. Am Sonntag stehen weitere Wahlen auf Landesebene in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin an./vr/DP/zb