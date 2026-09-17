Continental sieht sich für Branchenkonsolidierung gewappnet

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental kann sich bei einer Fusionswelle in der Branche große Zukäufe vorstellen. "Für den Fall einer Konsolidierung in der Reifenindustrie könnten wir mittelfristig für einen Zukauf mehrere Milliarden Euro mobilisieren", sagte Konzernchef Christian Kötz im der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstag).

Übernahmen seien eine Option, wenn sie finanziell sinnvoll seien und die Hannoveraner inhaltlich voranbrächten. "Ich denke da zum Beispiel an das Geschäft mit Spezialreifen oder unsere Marktpräsenz in Asien", sagte der Manager. Die Schulden senke das Unternehmen, pro Jahr erwirtschafte Conti einen freien Mittelzufluss von rund einer Milliarde Euro nach Zinsen und Steuern.

Zukäufe seien immer Teil der Wachstumsstrategie von Continental gewesen, sagte Kötz. Auch sieht der Conti-Chef neben Asien die größten Wachstumschancen in Nordamerika. Vor allem bei Pick-ups und großen SUVs will Conti punkten. Solche Autos seien dort sehr beliebt, so Kötz - "und wir sind in dem Segment noch deutlich unterrepräsentiert."/men/tav/jha/

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Continental

Das könnte dich auch interessieren

Berenberg sieht viele Herausforderungen
Autowerte unter Druck - Auch BMW ins Minus gedrehtgestern, 09:19 Uhr · dpa-AFX
Autowerte unter Druck - Auch BMW ins Minus gedreht
Chinesischer Autohersteller
BYD will auch Lkw in Europa produzieren - "europäisches Unternehmen"14. Sept. · Reuters
Ein BYD-Autohaus ist zu sehen.
Fehlendes Brems-Pedal
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vorheute, 04:26 Uhr · dpa-AFX
US-Behörde nimmt sich Teslas Robotaxi vor
Verluste im Chip-Sektor
KI-Bedenken belasten Dax-Titel - Halbleiterwerte im Minus14. Sept. · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depotgestern, 12:02 Uhr · onvista
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wird15. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen