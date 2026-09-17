Dax dürfte nach Fed-Zinsentscheid höher starten
Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed greifen Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien zu. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 25.695 Punkte. Die Futures auf die New Yorker Aktienindizes legten zuletzt zu.
Die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste US-Zinserhöhung seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust.
Die erste Reaktion an der Wall Street war aber negativ: Der Dow Jones Industrial war im späten Handel zunächst auf ein Tief seit Juni gefallen.
US-Börsen mit Verlusten nach dem Fed-Entscheid
Der Dow Jones Industrial, der den anderen Indizes schon zuvor hinterhergehinkt war, hatte am Mittwoch nach der Zinsentscheidung am stärksten verloren (siehe Tabelle unten): Er büßte 1,2 Prozent auf 51.462 Punkte ein. Dagegen kam auch der deutliche Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise am Mittwoch nicht an, der die Kurse davor gestützt hatte.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Dow Jones
|51.462
|-1,21 Prozent
|S&P 500
|7.552
|-0,45 Prozent
|Nasdaq 100
|28.945
|+0,03 Prozent
Asiatische Börsen zeigen sich uneinheitlich
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag noch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte hingegen 0,4 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab noch etwas deutlicher um 0,9 Prozent nach (Tabelle unten).
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|64.111
|+0,29 Prozent
|Hang Seng
|24.501
|-0,86 Prozent
|CSI 300
|4.474
|-0,12 Prozent
|Kospi
|6.768
|+0,75 Prozent
Devisenmärkte gestern im Überblick
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1468
|+0,02 Prozent
|Dollar in Yen
|155,98
|-0,18 Prozent
|Euro in Yen
|178,90
|-0,14 Prozent
|Bitcoin in Dollar
|76.497
|+0,47 Prozent
Bondmärkte gestern im Überblick
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|120,39
|+0,12 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,51
|-0,03 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|5,01
|+0,02 Prozentpunkte
Ölmarkt gestern im Überblick
Umstufungen von Aktien
CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 200 (204) EUR - 'BUY'
JP MORGAN SENKT PEGASYSTEMS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 47 USD
HSBC SENKT COPART AUF 'HOLD' - ZIEL 36 USD
BERENBERG STARTET ALFA FINANCIAL SOFTWARE MIT 'BUY' - ZIEL 260 PENCE
BERENBERG STARTET OCADO MIT 'BUY' - ZIEL 330 PENCE- BERNSTEIN HEBT MONCLER AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 57,50 EUR
DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ALLFUNDS AUF 'HOLD' - ZIEL 9 EUR
(mit Material von dpa-AFX)
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