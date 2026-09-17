Dax dürfte nach Fed-Zinsentscheid höher starten

Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed greifen Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien zu. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 25.695 Punkte. Die Futures auf die New Yorker Aktienindizes legten zuletzt zu.

Die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste US-Zinserhöhung seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust.

Die erste Reaktion an der Wall Street war aber negativ: Der Dow Jones Industrial war im späten Handel zunächst auf ein Tief seit Juni gefallen.

US-Börsen mit Verlusten nach dem Fed-Entscheid

Der Dow Jones Industrial, der den anderen Indizes schon zuvor hinterhergehinkt war, hatte am Mittwoch nach der Zinsentscheidung am stärksten verloren (siehe Tabelle unten): Er büßte 1,2 Prozent auf 51.462 Punkte ein. Dagegen kam auch der deutliche Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise am Mittwoch nicht an, der die Kurse davor gestützt hatte.

Asiatische Börsen zeigen sich uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag noch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte hingegen 0,4 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab noch etwas deutlicher um 0,9 Prozent nach (Tabelle unten).

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 64.111 +0,29 Prozent Hang Seng 24.501 -0,86 Prozent CSI 300 4.474 -0,12 Prozent Kospi 6.768 +0,75 Prozent

Devisenmärkte gestern im Überblick

Bondmärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,39 +0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,51 -0,03 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,01 +0,02 Prozentpunkte

Ölmarkt gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 105,70 Dollar -0,13 Dollar WTI 102,12 Dollar -0,31 Dollar

Umstufungen von Aktien

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 200 (204) EUR - 'BUY'

JP MORGAN SENKT PEGASYSTEMS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 47 USD

HSBC SENKT COPART AUF 'HOLD' - ZIEL 36 USD

BERENBERG STARTET ALFA FINANCIAL SOFTWARE MIT 'BUY' - ZIEL 260 PENCE

BERENBERG STARTET OCADO MIT 'BUY' - ZIEL 330 PENCE- BERNSTEIN HEBT MONCLER AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 57,50 EUR

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ALLFUNDS AUF 'HOLD' - ZIEL 9 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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