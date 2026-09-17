Vorbörse 17.09.2026

Dax dürfte nach Fed-Zinsentscheid höher starten

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Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
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Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed greifen Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien zu. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 25.695 Punkte. Die Futures auf die New Yorker Aktienindizes legten zuletzt zu.

Die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste US-Zinserhöhung seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust.

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KI gegen Krebs: Warum ich jetzt bei diesem Datenschatz der Medizin einsteigegestern · 13:12 Uhr · onvista
Jemand arbeitet in einem Labor.

Die erste Reaktion an der Wall Street war aber negativ: Der Dow Jones Industrial war im späten Handel zunächst auf ein Tief seit Juni gefallen.

US-Börsen mit Verlusten nach dem Fed-Entscheid

Der Dow Jones Industrial, der den anderen Indizes schon zuvor hinterhergehinkt war, hatte am Mittwoch nach der Zinsentscheidung am stärksten verloren (siehe Tabelle unten): Er büßte 1,2 Prozent auf 51.462 Punkte ein. Dagegen kam auch der deutliche Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise am Mittwoch nicht an, der die Kurse davor gestützt hatte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.462-1,21 Prozent
S&P 5007.552-0,45 Prozent
Nasdaq 10028.945+0,03 Prozent

Asiatische Börsen zeigen sich uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag noch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte hingegen 0,4 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab noch etwas deutlicher um 0,9 Prozent nach (Tabelle unten).

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.111+0,29 Prozent
Hang Seng24.501-0,86 Prozent
CSI 3004.474-0,12 Prozent
Kospi6.768+0,75 Prozent

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1468+0,02 Prozent
Dollar in Yen155,98-0,18 Prozent
Euro in Yen178,90-0,14 Prozent
Bitcoin in Dollar76.497+0,47 Prozent

Bondmärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future120,39+0,12 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,51-0,03 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,01+0,02 Prozentpunkte

Ölmarkt gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent105,70 Dollar-0,13 Dollar
WTI102,12 Dollar-0,31 Dollar

Umstufungen von Aktien

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 200 (204) EUR - 'BUY'

JP MORGAN SENKT PEGASYSTEMS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 47 USD

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.09.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 17.09.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

HSBC SENKT COPART AUF 'HOLD' - ZIEL 36 USD

BERENBERG STARTET ALFA FINANCIAL SOFTWARE MIT 'BUY' - ZIEL 260 PENCE

BERENBERG STARTET OCADO MIT 'BUY' - ZIEL 330 PENCE- BERNSTEIN HEBT MONCLER AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 57,50 EUR

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ALLFUNDS AUF 'HOLD' - ZIEL 9 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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