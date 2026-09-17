DAX® - „Hammer“ und Sentiment als Mutmacher

Auf Basis der vieldiskutierten Schlüsselhaltezone bei 25.400/25.500 Punkten hat der DAX® gestern ein zweites „Hammer“-Muster ausgebildet. Der erneut markante untere Schatten der gestrigen Tageskerze unterstreicht nochmals den unterstützenden Charakter der eingangs beschriebenen Bastion. Das konstruktive Candlestickmuster besitzt aber noch eine weitere Dimension: Schließlich wird das Vortagestief bei 25.173 Punkten dadurch inzwischen von zwei höher liegenden Tiefpunkten „eingerahmt“. In der Konsequenz entsteht ein sog. „swing low“, welches in der Vergangenheit oftmals Gegenbewegungen auf der Oberseite einleitete. Neben den beiden jüngsten „Hammer“-Formationen signalisiert auch das Phänomen „swing low“ kurzfristige Erholungschancen. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.749 Punkten) definiert dabei ein erstes Anlaufziel. Die Börsenstimmung in den USA liefert dabei ein zusätzliches Argument. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert einen deutlichen Anstieg der Bären unter den US-Privatanlegern. Mit 53,3 % erreichen sie den höchsten Stand des Jahres 2026 – dieser Grad an Skepsis ist ein unterstützender Faktor.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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