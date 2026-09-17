Dax höher erwartet - BoE und Iran im Blick

Frankfurt, 17. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex ein halbes Prozent fester bei 25.537,75 Punkten geschlossen. Für steigende Kurse an den Börsen in Europa sorgte ein ‌Rückgang beim Ölpreis. An der Wall Street schlug die erste Zinserhöhung der US-Notenbank Fed seit mehr als drei Jahren die Anleger hingegen in die Flucht.

Das ⁠geldpolitische Vorgehen der ⁠großen Notenbanken bleibt auch am Donnerstag im Fokus. Anders als zuletzt die Europäische Zentralbank (EZB) oder die Fed dürfte die Notenbank in London weiter stillhalten. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Bank of England (BoE) den Leitzins trotz der zuletzt hohen Inflation bei 3,75 Prozent belässt.

Am Ölmarkt gaben die Preise den zweiten ‌Tag in Folge leicht nach. Das Nordseeöl Brent ‌und das US-Öl WTI notierten mit 105,73 beziehungsweise 102,21 Dollar je Fass aber weiter über der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke. Berichte über alternative Lieferwege von Saudi-Arabien dämpften die Sorgen der ⁠Anleger über das Ausmaß der Versorgungsengpässe in der Region. Etwas Hoffnung machte, dass ‌US-Präsident Donald Trump ein baldiges Ende des ⁠Iran-Krieges in Aussicht stellte. Einem Bericht des Nachrichtenportals Axios zufolge will sich Trump am Dienstag am Rande der UN-Vollversammlung mit den Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten treffen.

Ihren Blick richten Anleger zudem auf Japan. Premierministerin Sanae ‌Takaichi hat bei einem Umbau ihres ⁠Kabinetts wichtige Ministerposten unverändert gelassen. Damit will ⁠sie angesichts nervöser Finanzmärkte politische Unterstützung für ihre Ausgabenpläne sichern.

• Mitten im Ringen um eine Sanierung von Europas größtem Autobauer Volkswagen trifft sich Vizekanzler und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil mit Arbeitnehmervertretern am Stammwerk in Wolfsburg.

• Bilfinger gibt die Hoffnung auf eine Aufholjagd im zweiten Halbjahr auf und streicht deshalb weltweit 1500 Arbeitsplätze.

• Am Vormittag werden die finalen Inflationsdaten für die Euro-Zone veröffentlicht.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.537,75

EuroStoxx50 6.266,50

EuroStoxx50-Future 6.275,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 51.461,90 -1,2%

Nasdaq

S&P 500 7.551,81 -0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung ⁠in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 64.117,85 +0,3%

Shanghai 3.877,46 -0,4%

Hang Seng 24.533,46 -0,7%

(Bericht von Daniela Pegna, Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)