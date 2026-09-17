Dax klar erholt – Kursdebakel bei Bilfinger

Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nach oben geschwungen. Als stützend erweisen sich die weiter gefallenen Ölpreise. Bereits am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Sorte Brent deutlich gesunken, nachdem es Hinweise gegeben hatte, dass eine wichtige Ölpipeline in Saudi-Arabien teilweise wieder in Betrieb genommen werden könnte.

Der Dax stieg am Donnerstag in der ersten Handelsstunde um bis zu 0,8 Prozent auf 25.684 Punkte und setzte damit seine Aufwärtsbewegung vom Vortag fort. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstagmorgen 0,3 Prozent auf 31.372 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es ebenfalls moderat aufwärts.

Die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste Zinserhöhung in den USA seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Er hält eine weitere Zinsanhebung im Oktober oder spätestens Dezember für wahrscheinlich./edh/stk

Bilfinger-Aktie stürzt ab

Ein wahres Kursdebakel erlebt am Donnerstagmorgen die Aktie von Bilfinger. Um bis zu 26,4 Prozent ging es im frühen Xetra-Handel mit dem Kurs nach unten auf 55,60 Euro. Der Industrie-Dienstleister kämpft wegen des anhaltenden Kriegs im Nahen Osten weiter mit einer mauen Nachfrage. Die Entwicklung im zweiten Halbjahr blieb bislang hinter den Erwartungen zurück.

Die Mannheimer senken daher ihre Prognose für das laufende Jahr und setzen ein Sparprogramm auf. Bis zu 1.500 der weltweit rund 31.000 Stellen stehen zur Disposition, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Ohnehin steht der Aktienkurs angesichts der anhaltend flauen Geschäftsentwicklung bei Bilfinger seit Monaten unter Druck, nachdem er noch im Februar bei gut 129 Euro ein Rekordhoch erreicht hatte. Inzwischen beläuft sich der Kursverlust seit dem Jahreswechsel aber auf fast die Hälfte. Allerdings ist der Kurs der Aktie binnen drei Jahren immer noch um mehr als 70 Prozent gestiegen.

(mit Material von dpa-AFX)

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