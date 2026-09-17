Dax knüpft an Vortagesplus an - Übernahmefantasie bei Qiagen

Der Dax hat nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank und angesichts weiter fallender Ölpreise an seine gestrigen Gewinne angeknüpft. Am Donnerstag legte der Leitindex um 0,7 Prozent auf 25.716 Punkte zu und kletterte damit wieder klar in Richtung der 26.000-Punkte-Marke. Diese hatte er zu Monatsbeginn verloren. Belastet von Zinsängsten und steigenden Ölpreisen fiel der Dax zwischenzeitlich auf 25.172 Punkte zurück. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,55 Prozent auf 31.448 Zähler.

Schon am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Nordsee-Sorte Brent deutlich gesunken, nachdem es Hinweise gegeben hatte, dass eine wichtige Ölpipeline in Saudi-Arabien teilweise wieder in Betrieb genommen werden könnte. Am Donnerstag nun hieß es in einem Medienbericht, dass China den Iran aufgefordert haben soll, auf eine Eindämmung der Huthi-Rebellen im Jemen hinzuwirken. Diese waren zuletzt für eine Reihe von Angriffen auf Öltanker in der Region verantwortlich, die zur Verknappung des Rohölangebots beitrugen.

Die Entschlossenheit von Fed-Chef Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste Zinserhöhung in den USA seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Er hält eine weitere Zinsanhebung im Oktober oder spätestens Dezember für wahrscheinlich.

Die US-Notenbank Fed reagiere damit "nicht nur auf die hartnäckige Inflation, sondern auch auf gestiegene Zweifel des Anleihemarktes an ihrer Entschlossenheit", kommentierte Volkswirt Johannes Mayr vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. Dies sei eine Entscheidung für den Markt und gegen Donald Trump. Der US-Präsident fordert von der Federal Reserve seit Langem niedrigere Leitzinsen.

Autowerte erholt, Übernahmefantasie bei Qiagen

Aus Branchensicht waren vor allem Autowerte gefragt, die sich damit von ihren klaren Vortagesverlusten erholten. So gehörten die Anteilsscheine von Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW mit Kursgewinnen von bis zu 2,7 Prozent zu den besten Werten im Dax.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Bilfinger mit einem Kurssturz von 21,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit rund anderthalb Jahren im Anlegerfokus. Der Industriedienstleister kämpft wegen des länger als erwartet anhaltenden Kriegs im Nahen Osten weiter mit einer mauen Nachfrage. Weil die Entwicklung im zweiten Halbjahr bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt, rechnet Bilfinger nun mit etwas weniger Umsatz und einer deutlich niedrigeren Betriebsmarge. Experten sprachen von einer bitteren und massiven Gewinnwarnung.

Bei den Aktien von Qiagen heizte ein Magazinbericht bereits bestehende Übernahmefantasie an. Die Papiere des Molekulardiagnostik-Unternehmens zogen um 3,9 Prozent an. Die Finanzinvestoren TPG und Bain Capital gehörten zu den potenziellen Bietern für Qiagen, berichtete das "Manager Magazin" ohne Angabe von Quellen. Auch die Private-Equity-Gesellschaften KKR, EQT und Advent seien am Kauf des Unternehmens interessiert.

Angesichts der wirtschaftlichen Lage in der Welt verabschiedete sich Wacker Chemie von seinen Zielen für die kommenden Jahre. Von einem Umsatz von rund 10 Milliarden Euro im Jahr 2030 ist keine Rede mehr. Die operative Marge (Ebitda) soll statt mehr als 20 Prozent nur noch etwa 15 Prozent erreichen. Die Titel des Spezialchemiekonzerns büßten 2,5 Prozent an Wert ein.

Der Reifenhersteller Continental kann sich bei einer Fusionswelle in der Branche große Zukäufe vorstellen. "Für den Fall einer Konsolidierung in der Reifenindustrie könnten wir mittelfristig für einen Zukauf mehrere Milliarden Euro mobilisieren", sagte Konzernchef Christian Kötz in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Die Conti-Titel verteuerten sich um 1,4 Prozent.

Deutlicher Kurszuwachs bei Gold

Der Kurs des Euro legte etwas zu. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1490 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch fast einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1481 (Mittwoch: 1,1537) US-Dollar fest.

Der Euro erholte sich so teilweise von seinen deutlichen Vortagsverlusten. Am Mittwochabend war der Euro unter Druck geraten, nachdem die US-Notenbank Fed die Leitzinsen erstmals seit dem Sommer 2023 angehoben hatte. Die Notenbank erhöhte den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte. An den Finanzmärkten wird bis zum Jahresende eine weitere Leitzinsanhebung erwartet.

Große Zugewinne verbuchte das Edelmetall Gold, welches zuvor stark unter den Zinserwartungen gelitten hatte. Am Donnerstag verteuerte sich der Preis je Feinunze am Nachmittag um zwei Prozent auf 4.357 US-Dollar. Damit holte Gold einen Teil der Verluste im September wieder auf, notiert jedoch weiterhin ein gutes Stück unter dem jüngsten Zwischenhoch bei knapp 4.700 Dollar.

(mit Material von dpa-AFX)