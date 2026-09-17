Dax nach Fed-Zinsentscheid im Aufwind - Bilfinger tauchen ab

Frankfurt, 17. ⁠Sep (Reuters) - Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank ist der Dax am Donnerstag fester in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex rückte um 0,8 Prozent auf 25.746 Zähler vor. "Mit der Zinsanhebung gewinnt die amerikanische Notenbank ‌nicht nur ein Stück ihrer zuletzt eingebüßten Glaubwürdigkeit bei der Inflationsbekämpfung zurück", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Sie demonstriert damit auch ⁠politische Unabhängigkeit." ⁠Beides komme bei den Anlegern gut an.

Die Fed hatte am Mittwoch erstmals seit Mitte 2023 den Leitzins erhöht. Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde um einen Viertelpunkt angehoben - auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. In ihrem Zinsausblick signalisierten die Währungshüter zudem, ‌dass sie die Zügel noch ein weiteres ‌Mal anzuziehen gedenken.

Für etwas Entspannung am Markt sorgte auch der Ölpreis, der den zweiten Tag in Folge nachgab. Das Nordseeöl Brent und das ⁠US-Öl WTI verbilligten sich um bis zu zwei Prozent auf 103,62 ‌beziehungsweise 100,39 Dollar je Fass. Berichte ⁠über alternative Lieferwege für Ölexporte aus Saudi-Arabien dämpften die Sorgen der Anleger über das Ausmaß der Versorgungsengpässe durch den Konflikt in Nahost. Etwas Hoffnung macht zudem, dass US-Präsident Donald ‌Trump am Mittwoch erneut ein ⁠baldiges Ende des Iran-Krieges in Aussicht ⁠stellte.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählten unter anderem die Autowerte. Die Papiere von Daimler Truck und BMW legten um jeweils rund 1,5 Prozent zu. Im MDax rauschten die Aktien von Bilfinger nach einer Prognosesenkung um gut 26 Prozent in die Tiefe. Für 2026 rechnet der Industriedienstleister nur noch mit einem Umsatz von 5,3 bis 5,7 (bisher 5,4 bis 5,9) Milliarden Euro.

(Bericht von Daniela ⁠Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)