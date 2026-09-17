DB-Cargo-Sanierung wackelt - Wegen Abschreibungen doch wieder Verluste

Berlin, 17. Sep (Reuters) - Abschreibungen ⁠bei der britischen Tochter könnten die geplante Sanierung von DB Cargo gefährden. Die krisengeplagte Frachtsparte der Deutschen Bahn rechnet nicht mehr mit einem Gewinn in diesem Jahr. "Ein bilanzieller Einmaleffekt aus Verlustabschreibungen unserer britischen Tochtergesellschaft wird das Cargo-Ergebnis in diesem Jahr belasten", sagte DB-Cargo-Chef Bernhard Osburg am Donnerstag in Berlin zu Journalisten. Der Verkaufsprozess für die britische Tochter sei bereits angelaufen. Im Umfeld des Unternehmens hieß es, die Wertberichtigungen summierten sich auf rund 260 Millionen Euro. Sie müssen schon ‌dieses Jahr verbucht werden, weil zeitnah mit verbindlichen Angeboten gerechnet wird. Die angepeilte schwarze Null von DB Cargo sei 2026 damit kaum mehr zu schaffen.

Auf Druck der EU-Kommission, die übermäßige staatliche Subventionen verhindern will, ist DB Cargo aber verpflichtet, bis Ende 2026 profitabel zu werden. Denn ⁠der Mutterkonzern darf die ⁠Verluste der Tochter eigentlich nicht mehr ausgleichen. Notfalls droht eine Abwicklung.

Osburg sagte, das Unternehmen brauche mehr Zeit für die Sanierung. Im Umfeld von Cargo ist von ein bis zwei Jahren die Rede. Dazu werde man das Gespräch mit Brüssel suchen. "Unser Ziel ist eine DB Cargo, die nicht nur in Deutschland erfolgreich saniert ist, sondern bis 2031 als integrierter, wettbewerbsfähiger und nachhaltig profitabler europäischer Bahnlogistiker agiert", so Osburg. Das Fundament sei gelegt, weil DB Cargo im Heimatmarkt wirtschaftlich tragfähig aufgestellt sei. Hierzulande funktionierten die eingeleiteten Maßnahmen. "In einigen Bereichen kommen wir bei der Sanierung sogar schneller voran als geplant. Im ‌ersten Halbjahr haben wir unser Ergebnis um mehr als 100 Millionen Euro verbessert, davon 87 ‌Millionen Euro aus dem operativen Geschäft." In Deutschland werde DB Cargo 2026 die Verlustzone verlassen.

MASSIVER STELLENABBAU

In Deutschland werden täglich etwa eine Million Tonnen Güter auf der Schiene transportiert. DB Cargo mit Sitz in Mainz ist der Marktführer, die Wettbewerber kommen zusammen auf einen Anteil von etwa 60 Prozent. Während DB Cargo seit Jahren defizitär ⁠ist, haben private Anbieter oft eine Rendite von zwei bis drei Prozent - trotz widriger Bedingungen mit einem überlasteten und dringend sanierungsbedürftigen Schienennetz. Grünen-Haushaltsexpertin Paula Piechotta ‌sagte, die wenig nachhaltige Sanierung gefährde den Fortbestand des Unternehmens. "Wenn die DB Cargo ⁠jetzt abgewickelt werden müsste, könnten die Wettbewerber aber noch besser Druck machen, dass mehr Verkehr auf der Schiene möglich ist." Damit sei DB Cargo nicht aufgefallen.

Osburg fährt einen harten Sparkurs und will vor allem bei den Kosten ansetzen, die aus seiner Sicht nicht wettbewerbsfähig sind. In Deutschland sollen 6200 der insgesamt rund 14.000 Stellen abgebaut werden. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei vermieden werden. Wachstumschancen sieht Osburg ‌im Ausland, aber nicht überall, wie die zum Verkauf stehende britische Tochter zeigt. Der ⁠Fokus soll auf Kontinentaleuropa liegen. Im Umfeld der DB Cargo ⁠hieß es, die Auslandsgesellschaften seien einer vertieften Prüfung unterzogen worden. Die notwendigen Gegenmaßnahmen seien eingeleitet.

Ziel der DB Cargo ist es, die britische Tochter möglichst schnell zu veräußern. Ob noch dieses Jahr Verträge dazu unterschrieben werden, ist aber unklar. DB Cargo gehört zu den größeren Anbietern in Großbritannien und beschäftigt dort rund 2200 Mitarbeiter. Nach eigenen Angaben verfügt DB Cargo UK über 228 Güterzüge und 6450 Waggons, um Fracht zu transportieren. Weitere Verkäufe im Ausland gelten als möglich.

Cosima Ingenschay, die Vizechefin der Eisenbahngewerkschaft EVG, sagte, das frühere Management habe die Probleme bei europäischen Töchtern sträflich ignoriert, zudem den Vertrieb vernachlässigt. "Für eine erfolgreiche Sanierung müssen alle mitziehen." Die Arbeitnehmer hätten ihren Beitrag bereits geleistet. "Allen muss klar sein: Wenn Cargo keine Zukunft hat, wird es für die deutsche Industrie richtig eng."

Die neuerlichen Probleme von Cargo dürften auch Auswirkungen auf den gesamten Staatskonzern haben. Die Deutsche Bahn ⁠hat sich vorgenommen, in diesem Jahr auch unter dem Strich wieder in die Gewinnzone zu kommen, im dreistelligen Millionenbereich. 2025 hatte die Bahn einen Nettoverlust von 2,3 Milliarden Euro ausgewiesen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)