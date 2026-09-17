Diesel in Deutschland teuer wie nie zuvor
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Diesel ist in Deutschland so teuer wie nie zuvor. Am Mittwoch kostete ein Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,453 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem April, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht./ruc/DP/stk
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