Dieselpreis klettert auf Allzeithoch von durchschnittlich 2,453 Euro

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠17. Sep (Reuters) - Der Preis für Diesel hat in Deutschland ein neues Allzeithoch ‌erreicht. Auch Super E10 ist so teuer wie noch ⁠nie, ⁠wie der Automobilclub ADAC am Donnerstag unter Verweis auf die Tagesdurchschnittspreise vom 16. September mitteilte. ‌Ein Liter Diesel ‌kostete demnach am Mittwoch im Durchschnitt 2,453 Euro. ⁠Diesel übertraf damit den bisherigen ‌Höchststand vom ⁠7. April 2026. Für Super E10 mussten Autofahrer 2,314 Euro bezahlen. Diese ‌Sorte ⁠hatte in den ⁠vergangenen Tagen kontinuierlich neue Rekordmarken erreicht.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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