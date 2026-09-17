Dollar nach Zinserhöhung auf Sieben-Wochen-Hoch

Frankfurt, 17. ⁠Sep (Reuters) - Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed ist der Dollar am Donnerstag gefragt. Der Dollar-Index notierte in der Spitze mit 100,37 Punkten auf dem höchsten Stand seit Ende Juli. Seit Wochenbeginn hat der Greenback rund 1,3 Prozent zugelegt. Fed-Chef Kevin Warsh habe restriktiver ‌als erwartet geklungen, sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia. "Dass er Hinweise auf zukünftige Zinserhöhungen gab, überraschte die Märkte." Das treibe den Dollar ⁠in die ⁠Höhe.

Im Kampf gegen die hohe Inflation hatte die Fed am Mittwoch erstmals seit Mitte 2023 den Leitzins erhöht. Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde um einen Viertelpunkt angehoben - auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. In ihrem Zinsausblick signalisierten die Währungshüter, dass sie die Zügel noch ein weiteres Mal anzuziehen gedenken: Bis Ende 2026 ‌könnte demnach noch ein Erhöhungsschritt hinzukommen, bevor die ‌Fed im kommenden Jahr in den Wartemodus schaltet. Laut dem FedWatch Tool preisen die Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent für eine weitere Zinserhöhung der Fed um einen ⁠Viertelprozentpunkt bis Ende 2026 ein.

Positiv ist die Zinserhöhung für den Dollar aus Sicht der ‌Helaba auch deshalb, weil die Währungshüter mit ⁠dieser Entscheidung "Entschlossenheit und vor allem Unabhängigkeit gegenüber der US-Administration" demonstrierten. US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er von dem neuen Fed-Chef Warsh eine lockerere Linie erwartete, als sie dessen Vorgänger Jerome Powell verfolgt hatte. ‌In den Forderungen Trumps liege weiterhin die ⁠größte Gefahr für den Dollar, prognostizierte Commerzbank-Analyst ⁠Michael Pfister. "Erhöht der US-Präsident in den kommenden Wochen wieder den Druck auf die Fed, könnten die Zweifel an der Unabhängigkeit der Fed wieder zunehmen." Die Notenbank selbst habe am Mittwoch aber zumindest ihr Bestes getan, um diese Zweifel zu zerstreuen.

Die Stärke des Dollars drückte den Euro zeitweise auf ein Sieben-Wochen-Tief von 1,1450 Dollar. An den Anleihemärkten fielen die Renditen der zehnjährigen US-Benchmark-Anleihen knapp unter die wichtige Fünf-Prozent-Marke. Die Verzinsung der Bonds war zuletzt auf den höchsten Stand ⁠seit 2007 gestiegen.

(Bericht von: Daniela Pegna, Jiaxing Li, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)