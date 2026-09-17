EQS-AFR: Covestro Finance GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro Finance GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Covestro Finance GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.09.2026 / 12:29 CET/CEST

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Hiermit gibt die Covestro Finance GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026

Ort:

https://www.covestro.com/de/investors/reports-and-presentations/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026

Ort:

https://www.covestro.com/en/investors/reports-and-presentations/

17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Covestro Finance GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51379 Leverkusen Deutschland LEI Code: 529900G8OEFEN6314067

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