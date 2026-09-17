EQS-AFR: Covestro Finance GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro Finance GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Covestro Finance GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.09.2026 / 12:29 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Covestro Finance GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026

Ort:

https://www.covestro.com/de/investors/reports-and-presentations/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026

Ort:

https://www.covestro.com/en/investors/reports-and-presentations/

17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Covestro Finance GmbH
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51379 Leverkusen
Deutschland
LEI Code:529900G8OEFEN6314067
Ende der MitteilungEQS News-Service

2400998 17.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Covestro
C
Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kaufgestern, 09:47 Uhr · EQS Group
EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kaufgestern, 07:06 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntestheute, 10:00 Uhr · onvista
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depotgestern, 12:02 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen