EQS-AFR: Covestro Finance GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro Finance GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Covestro Finance GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
17.09.2026 / 12:29 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Covestro Finance GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026
Ort:
https://www.covestro.com/de/investors/reports-and-presentations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026
Ort:
https://www.covestro.com/en/investors/reports-and-presentations/
17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro Finance GmbH
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|LEI Code:
|529900G8OEFEN6314067
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2400998 17.09.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–