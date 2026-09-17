EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



17.09.2026 / 09:51 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2026

Ort:

https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441084/c77b3bc06cd745763d5133c2647e3c5a/data/gdb-quartalsmitteilung-q3-2026-tug_de.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2026

Ort:

https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441086/9e1f0fd6f28a0daae9bf0daa34960af0/data/gdb-quarterly-statement-q3-2026-tug_en.pdf

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.deutsche-boerse.com LEI Code: 529900G3SW56SHYNPR95

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