EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.09.2026 / 09:51 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2026

Ort:

https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441084/c77b3bc06cd745763d5133c2647e3c5a/data/gdb-quartalsmitteilung-q3-2026-tug_de.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2026

Ort:

https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441086/9e1f0fd6f28a0daae9bf0daa34960af0/data/gdb-quarterly-statement-q3-2026-tug_en.pdf

17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.deutsche-boerse.com
LEI Code:529900G3SW56SHYNPR95
Ende der MitteilungEQS News-Service

2400330 17.09.2026 CET/CEST

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