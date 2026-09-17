EQS-DD: Deutz AG: Melanie Freytag, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.09.2026 / 17:54 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Melanie
|Nachname(n):
|Freytag
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DEUTZ AG
b) LEI
|5299005DETTV58V2PP63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006305006
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|11,76 EUR
|15.734,88 EUR
|11,76 EUR
|3.528,00 EUR
|11,76 EUR
|12.065,76 EUR
|11,76 EUR
|17.757,60 EUR
|11,76 EUR
|15.946,56 EUR
|11,75 EUR
|33.266,70 EUR
|11,75 EUR
|5.547,02 EUR
|11,75 EUR
|8.566,94 EUR
|11,75 EUR
|53.684,12 EUR
|11,76 EUR
|11.196,84 EUR
|11,76 EUR
|10.208,94 EUR
|11,76 EUR
|4.434,50 EUR
|11,76 EUR
|3.082,02 EUR
|11,75 EUR
|2.115,87 EUR
|11,75 EUR
|23.830,96 EUR
|11,75 EUR
|23.067,17 EUR
|11,74 EUR
|3.640,34 EUR
|11,74 EUR
|9.827,52 EUR
|11,74 EUR
|4.145,01 EUR
|11,74 EUR
|5.525,74 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|11,7542 EUR
|267.172,4900 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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