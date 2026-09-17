EQS-News: CookieYes führt den MCP Server ein, um die Einwilligung zur Verwendung von Cookies in Claude und ChatGPT zu verwalten

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CookieYes führt den MCP Server ein, um die Einwilligung zur Verwendung von Cookies in Claude und ChatGPT zu verwalten



17.09.2026 / 08:05 CET/CEST

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Verwalten Sie Banner, führen Sie Cookie-Scans durch und nehmen Sie genehmigte Aktualisierungen über Claude, ChatGPT oder andere KI-Assistenten mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen vor

MILTON KEYNES, England, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- CookieYes, die Einwilligungsmanagement-Plattform, der über 2 Millionen Websites vertrauen, hat ihren „Model Context Protocol (MCP)"-Server veröffentlicht. Kunden können nun ihre Einwilligungseinstellungen überprüfen und unterstützte Aktualisierungen über die von ihnen bereits genutzten KI-Assistenten wie Claude und ChatGPT vornehmen.

CookieYes launches its MCP Server, allowing users to check banners, run cookie scans, and approve consent updates directly from Claude, ChatGPT, and other AI assistants.

Ein MCP-Server verbindet KI-Assistenten mit externer Software, damit diese Informationen abrufen und Aufgaben ausführen können. CookieYes nutzt diese Verbindung, damit Kunden ihre Einwilligung zu Cookies im Rahmen eines Gesprächs verwalten können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln oder sich durch die Einstellungen im Dashboard wühlen zu müssen.

Verbinden Sie Ihr CookieYes-Konto, um den Status des Banners zu überprüfen, Scans einzusehen und genehmigte Aktualisierungen vorzunehmen.

Entwickler können den Installationscode abrufen und überprüfen, ob ein Banner aktiv ist. Marketingfachleute können die Scan-Ergebnisse vor dem Start von Kampagnen überprüfen, während Agenturen den Status von Bannern auf den Websites ihrer Kunden mit einer einzigen Abfrage überprüfen können. Benutzer können außerdem Scans durchführen oder die Farben, Layouts, Positionen und Stile im Einstellungscenter anpassen.

Zum Beispiel: „Überprüfe meine Websites und sag mir, auf welchen ein Cookie-Banner inaktiv ist."

Der Server stellt zehn Tools zur Verfügung, von denen sieben schreibgeschützt sind. Die drei, die Scans auslösen oder die Bannereinstellungen ändern, zeigen die vorgeschlagene Maßnahme an und erfordern eine Genehmigung.

„Unser Fokus lag schon immer darauf, die Einholung und Verwaltung von Einwilligungen zu vereinfachen", sagte Anvar T.K., CEO von CookieYes. „Wir haben den MCP-Server entwickelt, um unseren Kunden eine einfachere Möglichkeit zu bieten, ihre Websites zu überprüfen, Probleme zu erkennen und Aktualisierungen mithilfe der KI-Tools vorzunehmen, die sie bereits nutzen."

Für die Authentifizierung wird OAuth 2.1 mit PKCE verwendet, und der Zugriff auf MCP muss vom Kontoinhaber freigegeben werden. Vernetzte KI-Assistenten können in begrenztem Umfang Bannerkonfigurationen auslesen und Metadaten scannen, sind jedoch nicht in der Lage, personenbezogene Daten, Einwilligungsaufzeichnungen, Cookie-Werte, Anmeldedaten, Rechnungsdaten oder Angaben zu Kontoinhabern abzurufen. Kontoinhaber können den MCP-Zugriff jederzeit vollständig deaktivieren oder einzelne KI-Clients trennen – entweder über das CookieYes-Dashboard oder über die Einstellungen des jeweiligen KI-Clients.

Der MCP-Server ist in jedem CookieYes-Tarif enthalten, auch im kostenlosen.

Informationen zu CookieYes

CookieYes wird auf mehr als 2 Millionen Websites eingesetzt, darunter Ahrefs, KFC, Domino's und Forbes. Es unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Einwilligungen gemäß der DSGVO, dem CCPA und anderen Datenschutzrahmenwerken durch Cookie-Scans, anpassbare Banner, Geotargeting und die Protokollierung von Einwilligungen. CookieYes ist ein zertifizierter Google CMP Partner der Gold-Stufe.

Link: https://www.cookieyes.com

Medienkontakt: press@cookieyes.com

CookieYes Logo

Cision

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