EQS-News: elumeo SE platziert erfolgreich Barkapitalerhöhung

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elumeo SE platziert erfolgreich Barkapitalerhöhung



17.09.2026 / 10:41 CET/CEST

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Corporate News

elumeo SE platziert erfolgreich Barkapitalerhöhung

Hohe Nachfrage institutioneller Investoren – Angebot deutlich übertroffen

Endgültiges Platzierungsvolumen auf 850.000 Aktien festgelegt

Platzierungspreis beträgt EUR 2,10 je Neuer Aktie

Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft beläuft sich auf EUR 1,785 Mio.

Eingeworbene Mittel sollen in organisches Wachstum und Stärkung des Working Capitals investiert werden

Berlin, 17.09.2026 – Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, hat ihre gestern angekündigte Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgreich platziert. Die Privatplatzierung stieß bei den angesprochenen institutionellen Investoren auf reges Interesse – die Nachfrage im Rahmen des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens hat die angebotene Aktienanzahl deutlich übertroffen. Entsprechend wurde vom Verwaltungsrat das endgültige Platzierungsvolumen auf die zuvor festgelegte maximale Anzahl von 850.000 Neuen Aktien bestimmt. Bei einem Platzierungspreis von EUR 2,10 je Aktie ergibt sich daraus ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft in Höhe von EUR 1,785 Mio. Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 5.927.420 um EUR 850.000 Euro auf EUR 6.777.420.

Mithilfe des neu eingeworbenen Eigenkapitals will die Gesellschaft ihr organisches Wachstum vorantreiben. Primär sollen die Mittel zur Stärkung des Working Capitals eingesetzt werden. Außerdem sollen die Skalierbarkeit der Plattform für internationale Märkte verbessert und weitere KI-basierte Prozesse für zusätzliche Effizienzsteigerungen entwickelt werden.

Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: „Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage seitens der Investoren und werten dies als Bestätigung für unsere erfolgreiche Fokussierung des Geschäftsmodells auf Profitabilität und Skalierbarkeit. Die zusätzlichen Mittel ermöglichen es uns, diesen Kurs zügig fortzusetzen und in profitables Wachstum zu verwandeln.“

Die Kapitalerhöhung wurde von der Montega Markets GmbH als Sole Lead Manager sowie Sole Bookrunner und der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister als zeichnendem und übernehmenden Wertpapierinstitut begleitet.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien und Polen sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und Polen. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli.

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E-Mail: ir@elumeo.com

www.elumeo.com

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