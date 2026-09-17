EQS-News: Encavis schließt Non-Recourse-Projektfinanzierung über 282 Millionen Euro für ein 351-MW-Solarportfolio in Italien ab

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Encavis schließt Non-Recourse-Projektfinanzierung über 282 Millionen Euro für ein 351-MW-Solarportfolio in Italien ab



17.09.2026 / 09:00 CET/CEST

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Encavis schließt Non-Recourse-Projektfinanzierung über 282 Millionen Euro für ein 351-MW-Solarportfolio in Italien ab



Hamburg, 17. September 2026 – Encavis hat eine langfristige Projektfinanzierung in Höhe von 282 Millionen Euro für ein Solarportfolio mit einer Gesamtkapazität von 351 MW in Italien abgeschlossen und stärkt damit seine Position in einem der wichtigsten europäischen Wachstumsmärkte für Solarenergie.

Nach dem Erwerb des Giotto-Portfolios durch Encavis im November 2025 markiert die Transaktion den erfolgreichen Übergang von der Akquisitionsfinanzierung zu einer langfristigen Projektfinanzierung. Gleichzeitig stellt sie die Finanzierung für vier weitere Solarprojekte bereit. Die Finanzierungsstruktur bietet zudem die Flexibilität, künftig Batteriespeicher zu integrieren, und unterstützt damit die übergeordnete Strategie von Encavis, die Erzeugung Erneuerbarer Energien mit Speicherlösungen zu verbinden.

Das Portfolio verfügt über eine Gesamterzeugungskapazität von rund 351 MW. Davon entfallen 265 MW auf das Giotto-Portfolio und rund 86 MW auf die vier zusätzlichen Projekte. Der Großteil der Anlagen befindet sich in der Region Latium, weitere Standorte liegen in Apulien, Piemont und der Emilia-Romagna. Die Encavis-Tochtergesellschaft Stern Energy S.p.A. ist derzeit bei mehreren Projekten als EPC-Auftragnehmer tätig und wird für alle neun Anlagen des Portfolios die Betriebsführung und Instandhaltung übernehmen.

„Italien ist einer unserer attraktivsten Wachstumsmärkte. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unser Solargeschäft weiter auszubauen und zugleich flexibel auf die künftige Marktentwicklung zu reagieren, indem wir Speicherlösungen integrieren können. Die Transaktion unterstützt unsere Strategie, die Erzeugung Erneuerbarer Energien, Speicher und eine marktorientierte Optimierung miteinander zu verbinden“, sagt Mario Schirru, CEO von Encavis.

Die Finanzierung wurde von einem Bankenkonsortium bereitgestellt, dem Bank of America, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Italian Branch, Coöperatieve Rabobank U.A., Deutsche Bank Luxembourg S.A. und UniCredit S.p.A. in ihrer Rolle als Mandated Lead Arrangers angehören. Deutsche Bank S.p.A. fungiert als Issuing Bank, während Deutsche Bank Luxembourg S.A. zusätzlich als Facility Agent und Security Agent tätig ist. Deutsche Bank AG agierte als Hedging Execution Bank. Strukturiert und arrangiert wurde die Transaktion vom internen Project-Finance-Team von Encavis.

„Die Zusammensetzung des Bankenkonsortiums unterstreicht sowohl die Stärke unserer langjährigen Finanzierungsbeziehungen als auch unsere Fähigkeit, neue Finanzierungspartner zu gewinnen. Dieses Konsortium bietet eine solide Grundlage für die Finanzierung des weiteren Wachstums unseres Portfolios“, sagt Kai Koplin, Head of Project Finance bei Encavis.

Die Finanzierung umfasst eine langfristige Term Facility über 244 Millionen Euro, die sich auf zwei Tranchen mit einer Laufzeit jeweils bis Ende 2049 verteilt, eine Debt Service Reserve Facility (DSRF) über 10 Millionen Euro sowie eine Letter of Credit Facility über 28 Millionen Euro.





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Über Encavis

Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für Industriekunden in Europa bereitstellt.

Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien.

Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für Photovoltaiksysteme.

Mit über 5Gigawatt installierter Gesamtleistung leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com



Medienkontakt

Verena Piaskowy

E-Mail: verena.piaskowy@encavis.com





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