EQS-News: Finalistinnen der 23. Stevie® Awards for Women in Business bekannt gegeben

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Finalistinnen der 23. Stevie® Awards for Women in Business bekannt gegeben



17.09.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die weltweit renommiertesten Auszeichnungen für berufstätige Frauen werden am 16. November in New York City verliehen

FAIRFAX, Virginia, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Heute wurden die Finalistinnen der 23. jährlichen Stevie® Awards for Women in Business bekannt gegeben, der weltweit renommiertesten Auszeichnung für Unternehmerinnen, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und die von ihnen geleiteten Organisationen. Eine vollständige Liste der Finalisten nach Kategorien finden Sie unter http://Women.StevieAwards.com .

Finalists were announced today in the 23rd annual StevieÂ® Awards for Women in Business, the world's top honors for women entrepreneurs, executives, employees, and the organizations they run.

Die „ " Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft werden von den Stevie Awards veranstaltet, den Initiatoren der „American Business Awards®" und der „International Business Awards®" sowie weiterer Auszeichnungsprogramme für Unternehmen. Die Stevies gelten weithin als die weltweit renommierteste Auszeichnung für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz.

Die diesjährigen Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze unter den Finalisten werden am Montag, dem 16. November, im Rahmen einer Preisverleihungsgala im Marriott Marquis Hotel in New York City bekannt gegeben. werden mehr als 400 Preisträger, Gäste und Jurymitglieder der Stevie Awards aus aller Welt erwartet, um an der Preisverleihung teilzunehmen, die live übertragen wird.

In diesem Jahr wurden mehr als 1.500 Nominierungen von Organisationen und Einzelpersonen eingereicht, die in Kategorien wie „Executive of the Year", „Entrepreneur of the Year", „Startup of the Year", „Women Helping Women" und „Women-run Workplace of the Year" berücksichtigt wurden.

Die Nominierungen wurden von Organisationen aus 56 Ländern eingereicht, darunter Argentinien, Armenien, Australien, Aserbaidschan, Brasilien, Bulgarien, Kanada, China, Kolumbien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, die Dominikanische Republik, Ägypten, Estland, Eswatini, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Italien, Japan, Jordanien, Lettland, Litauen, Mexiko, Marokko, Myanmar, Niederlande, Neuseeland, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweiz, Thailand, Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Kleinere Außeninseln der Vereinigten Staaten und Simbabwe.

Unter den vielen außergewöhnlichen Organisationen und Frauen, die als Finalistinnen ausgezeichnet wurden, stechen die folgenden besonders hervor, da sie sechs oder mehr Finalisten-Nominierungen erhalten haben:

Cherishers 811 CIC, Rugeley, Staffordshire, Vereinigtes Königreich — 23 Auszeichnungen

IBM, verschiedene Standorte — 20 Auszeichnungen

Purpol Marketing Ltd, Chippenham, Wiltshire, Vereinigtes Königreich — 16 Auszeichnungen

The Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, WY, USA — 14 Auszeichnungen

UnitedHealthcare Consumer Services, Eden Prairie, MN, USA — 12 Auszeichnungen

Jared Dunscombe Foundation, Mount Eliza, VIC, Australien — 9 Auszeichnungen

Supernal World Creations, Naples, FL, USA — 9 Auszeichnungen

4 Voices, Queensland, Australien — 8 Auszeichnungen

Adele M Anthony, Kearneys Spring, Australien — 8 Auszeichnungen

Blue Diamond Property Group, New South Wales, Australien — 8 Auszeichnungen

BELBİM, Istanbul, Türkei — 7 Auszeichnungen

BRYGE AI, New York, NY, USA — 7 Auszeichnungen

Dream Culture, Sydney, NSW, Australien — 7 Auszeichnungen

Empowered Living Care, Sydney, Australien — 7 Auszeichnungen

Epique Realty, Houston, TX, USA — 7 Auszeichnungen

National Talents Company, Khobar, Saudi-Arabien — 7 Auszeichnungen

Nikki Langman, Melbourne, Australien — 7 Auszeichnungen

The Audacious Agency, Maroochydore, QLD, Australien — 7 Auszeichnungen

Access Offshoring, Brisbane, Australien — 6 Auszeichnungen

Avahi Inc., San Francisco, CA, USA — 6 Auszeichnungen

Award Writing Services, Bali, Indonesien — 6 Auszeichnungen

Expand Your Empire, Fort Collins, CA, USA — 6 Auszeichnungen

Innovative Leadership Institute, Columbus, OH, USA — 6 Auszeichnungen

Katrina Wurm, Gisborne, Victoria, Australien — 6 Auszeichnungen

Lead & Empower Her, Coronado, CA, USA — 6 Auszeichnungen

Syzygy – Life Directionist, Lake Munmorah, NSW, Australien — 6 Auszeichnungen

Die Finalisten wurden anhand der Durchschnittsbewertungen von mehr als 200 Fachleuten aus aller Welt ermittelt, die im Rahmen von in sieben Jurys tätig waren. Anhand ihrer Punktzahlen werden außerdem die Gold-, Silber- und Bronze-Stevie-Plätze unter den Finalisten ermittelt, die am 16. November im Rahmen der Preisverleihung bekannt gegeben werden.

Informationen zu den Stevie Awards

Seit 2002 gehören die Stevie Awards zu den weltweit führenden Auszeichnungsprogrammen für Unternehmen und würdigen herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Der Name „Stevie" leitet sich vom griechischen Wort stephanos ab, was „gekrönt" bedeutet.

Die Stevie Awards umfassen neun Auszeichnungsprogramme für Unternehmen:

Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum

Deutsche Stevie Awards

Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika

Die American Business Awards®

Die International Business Awards®

Stevie Awards für hervorragende Arbeitgeber

Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft

Stevie Awards für herausragende technologische Leistungen

Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice

Jedes Jahr gehen bei den Stevie Awards mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus über 70 Ländern und Gebieten ein, mit denen Unternehmen jeder Größe und die Fachleute, die hinter ihrem Erfolg stehen, gewürdigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.StevieAwards.com.

Medienkontakt:

Nina Moore

+1 703 547 8389

Nina@stevieawards.com

The Stevie Awards are the world's premier business awards.

Cision

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