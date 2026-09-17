EQS-News: GSCF erweitert C4: Connected Capital Control Centerum

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GSCF erweitert C4: Connected Capital Control Centerum



17.09.2026 / 15:05 CET/CEST

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Neue Automatisierungs- und Integrationsfunktionen für Betriebskapitalportfolios

NEW YORK, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- GSCF, ein weltweit führender Anbieter von Betriebskapitallösungen, gab heute wesentliche Verbesserungen an C4 bekannt: „Connected Capital Control Center", seiner integrierten Plattform für das Betriebskapitalmanagement. Die neuen Funktionen – erweiterte Datenintegration, ein End-to-End-Modul für das Streitfallmanagement und automatisiertes Kreditlimitmanagement über direkte API-Anbindung an Versicherer – sollen den manuellen Aufwand reduzieren, die Entscheidungsfindung beschleunigen und Unternehmen, Banken sowie Vermögensverwaltern mehr Kontrolle über ihre Betriebskapitalportfolios verschaffen.

GSCF Launches Working Capital as a Service Integrates Platform and Funding Capabilities to Create the First Connected Capital Ecosystem

„Diese Verbesserungen spiegeln die Prioritäten unserer Kunden wider: weniger manuelle Eingriffe, schnellere Problemlösung und eine engere Integration ihrer Programme. C4 ist die operative Ebene, die diese Ziele in großem Maßstab erreicht", sagte Doug Morgan, Chief Executive Officer von GSCF.

Nahtlose Datenintegration

C4 bietet nun flexible Integrationswege, die die bestehenden Systeme der Kunden direkt mit der Plattform verbinden, um manuelle Schritte zu eliminieren und eine durchgängige Verarbeitung über den gesamten Betriebskapital-Lebenszyklus hinweg zu ermöglichen. Kunden können den Integrationsansatz wählen, der zu ihrer aktuellen Infrastruktur passt – einschließlich APIs –, wobei GSCF das Fachwissen und die Managed Services für die Umsetzung bereitstellt. Das Ergebnis ist ein Programm, das mit höherem Automatisierungsgrad und geringerem operativen Aufwand funktioniert.

End-to-End-Streitfallmanagement

GSCF hat innerhalb von C4 ein speziell entwickeltes Modul für das Streitfallmanagement eingeführt, das den gesamten Lebenszyklus von Streitfällen unter einem einheitlichen, transparenten Rahmen zusammenfasst. Lieferanten, Käufer, Geldgeber und operative Teams erhalten jeweils die nötige Transparenz und die Workflow-Tools, um Streitfälle schneller, mit erhöhter Verantwortlichkeit und ohne die Reibungsverluste fragmentierter, manueller Prozesse zu lösen.

Automatisiertes Kreditlimitmanagement

Für Unternehmen, die versicherte Betriebskapitalprogramme betreiben, automatisiert C4 nun die Synchronisierung von Kreditlimitentscheidungen für Käufer mit einem weltweit führenden Versicherer nahezu in Echtzeit. Ein Prozess, der zuvor tagelange manuelle Übertragungen zwischen verschiedenen Systemen erforderte, erfolgt nun automatisch, um das operative Risiko zu senken und die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der Kreditentscheidungen umgesetzt werden können.

„C4 wurde entwickelt, um die Komplexität von Programmen zu bewältigen, damit unsere Kunden dies nicht tun müssen. Diese drei Funktionen erweitern dieses Prinzip und bieten Kunden nahtlose Integration, strukturierte Streitbeilegung und automatisiertes Kreditmanagement, wodurch operative Reibungsverluste und Risiken reduziert werden", sagte Shannon Dolan, Chief Product Officer von GSCF.

Informationen zu GSCF

GSCF ist der weltweit führende Anbieter von Betriebskapitallösungen. Das Unternehmen ermöglicht es Unternehmen und Finanzpartnern, ihr Wachstum zu beschleunigen, Liquidität freizusetzen und die Risiken und Komplexitäten des gesamten Betriebskapitalzyklus zu verwalten. Im Rahmen unseres innovativen Angebots „Working Capital as a Service" entwickeln, verwalten und analysieren wir Betriebskapitalprogramme, wobei wir die Leistungsfähigkeit von C4 – einer konfigurierbaren und umfassenden Technologieplattform – mit Expertendienstleistungen und dem „Connected Capital"-Ökosystem aus alternativen Kapitallösungen und Bankkapital kombinieren. Das Team von GSCF-Experten für Betriebskapital ist in über 75 Ländern tätig, um globale Herausforderungen im Bereich der Betriebskapitaleffizienz zu lösen. Besuchen Sie www.gscf.com um mehr zu erfahren.

Natalie Silverman

Chief Marketing Officer

natalie.silverman@gscf.com

Cision

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