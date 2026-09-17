EQS-News: LawZero erhält eine Zusage für eine gemeinsame Finanzierung von bis zu 300 Millionen US-Dollar durch Kanada und Deutschland

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LawZero erhält eine Zusage für eine gemeinsame Finanzierung von bis zu 300 Millionen US-Dollar durch Kanada und Deutschland



17.09.2026 / 17:55 CET/CEST

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MONTRÉAL, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Heute gaben Kanada und Deutschland auf der Konferenz ALL IN eine Finanzierung von bis zu 300 Millionen CAD für LawZero bekannt, um eine grundlegend neue Form fortschrittlicher, sicherer und leistungsfähiger KI zu entwickeln.

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Die rasante Entwicklung der KI birgt erhebliche Risiken, wie die jüngsten Vorfälle zeigen, bei denen Systeme Sicherheitsgrenzen überschritten haben. Die Welt benötigt dringend Alternativen, um sicherzustellen, dass KI-Systeme so entwickelt werden, dass sie vertrauenswürdig genug für den Einsatz sind, souveräne Werte wahren und die Freude und das Streben der Menschen schützen. Diese gemeinsame Investition Kanadas und Deutschlands zeugt von großem Vertrauen in den technischen Ansatz von LawZero und in die entscheidende Rolle, die das Unternehmen bei der Bewältigung des dringenden Bedarfs an souveräner Führung bei KI-Systemen der nächsten Generation spielen kann.

Die Finanzierung wird die nächste Phase der technischen Roadmap von LawZero vorantreiben, das internationale wissenschaftliche Forschungsteam vergrößern und eine Recheninfrastruktur von Weltklasse sichern. Diese Investitionen werden es LawZero ermöglichen, seine Aktivitäten durch die Einrichtung einer Niederlassung in Berlin, Deutschland, auf Europa auszuweiten, was zu dessen reichhaltigem Innovationsökosystem beitragen wird.

Im Rahmen dieser nächsten Wachstumsphase wird LawZero in Zusammenarbeit mit den kanadischen Partnern Hypertec und 5C eine dedizierte, souveräne Recheninfrastruktur in Kanada aufbauen. Die Zusammenarbeit wird LawZero die fortschrittliche Rechenkapazität zur Verfügung stellen, die erforderlich ist, um seine Forschung in großem Maßstab voranzutreiben, und gleichzeitig wichtige KI-Infrastruktur, Fachwissen und Kompetenzen in Kanada verankern.

Der Flaggschiff-Ansatz von LawZero, „Scientist AI" genannt, betrachtet Zuverlässigkeit als Kernkompetenz und konzentriert sich auf die Entwicklung einer grundlegend neuen Form der KI, die von Anfang an darauf ausgelegt ist, vertrauenswürdig und sicher zu sein. Im Gegensatz zu aktuellen Pionier-KI-Systemen, die darauf ausgelegt sind, autonom zu handeln und eigene Ziele zu verfolgen, wird „Scientist AI" so entwickelt, dass es transparent argumentiert und zuverlässige, evidenzbasierte Ergebnisse liefert, die nicht durch eigene Ziele verzerrt sind. Während LawZero auf eine sichere, fortschrittliche KI hinarbeitet, soll „Scientist AI" Leitplanken für die heutigen Pioniermodelle bieten, wissenschaftliche Durchbrüche beschleunigen und das Verständnis für die von KI ausgehenden Risiken sowie für deren Vermeidung fördern.

Zitate

„Kanadas Zukunft im Bereich der künstlichen Intelligenz hängt von der Entwicklung fortschrittlicher Systeme ab, die unsere Werte widerspiegeln und unsere Interessen schützen. Durch Investitionen in einheimische Innovationen wie Scientist AI stärken wir Kanadas eigenständige KI-Kapazitäten und stellen sicher, dass die nächste Generation der KI sicher, verantwortungsbewusst und nach kanadischen Vorgaben entwickelt wird."

– Der ehrenwerte Evan Solomon, Minister für Künstliche Intelligenz und digitale Innovation sowie zuständiger Minister für die Bundesagentur für wirtschaftliche Entwicklung in Südontario

„Kanadas Wirtschaft wächst, wenn wir jene Art von Innovation fördern, die unseren Branchen hilft, wettbewerbsfähig zu sein und erfolgreich zu sein. Durch Investitionen in LawZero, eine kanadische Organisation, die sich für sichere und wirkungsvolle KI einsetzt, bauen wir heimische Kapazitäten auf, fördern gute Arbeitsplätze und tragen dazu bei, dass fortschrittliche Technologien verantwortungsvoll und zum Wohle der Kanadier entwickelt werden."

– Die ehrenwerte Mélanie Joly, Ministerin für Industrie und zuständige Ministerin für die kanadische Wirtschaftsförderung der Regionen in Québec

„Mit Scientist AI vertiefen wir die bewährte Partnerschaft zwischen Kanada und Deutschland. Dieses Projekt verfolgt einen neuartigen, mathematisch fundierten Ansatz: die Entwicklung einer von Grund auf sicheren künstlichen Intelligenz. Das ‚Safe-by-Design'-Modell bietet eine Alternative zu potenziell unkontrollierbaren autonomen KI-Agenten. Es arbeitet rein auf der Grundlage von Fakten – wie ein objektiver Wissenschaftler – und verfolgt keine eigenen Ziele. Durch den Aufbau fortschrittlicher KI-Forschungskapazitäten in Kanada und Europa stärken wir unsere technologische Souveränität."

– Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung

„Da sich die Risiken der KI vervielfachen und beschleunigen, muss es unsere Priorität sein, Lösungen zu entwickeln, die diese Technologie sicher machen, und alternative Modelle bereitzustellen, denen die Menschen wirklich vertrauen können. Jüngste Ereignisse zeigen, dass Sicherheit an sich eine Kernkompetenz ist: Wissenschaftliche Innovation und öffentliche Sicherheit können und müssen Hand in Hand voranschreiten. Die Mission von LawZero besteht darin, diese entscheidende wissenschaftliche Herausforderung durch die Entwicklung zuverlässiger, von Grund auf sicherer KI anzugehen. Diese Unterstützung durch Kanada und Deutschland ist ein entscheidender Meilenstein, der uns in die nächste Phase der Entwicklung sicherer KI auf globaler Ebene führt und gleichzeitig die technologische Souveränität beider Nationen stärkt."

– Yoshua Bengio, Gründer und wissenschaftlicher Leiter von LawZero

„KI schreitet in einem Tempo voran, wie es die Welt noch nie gesehen hat, und hat das Potenzial, die Welt zum Besseren zu verändern. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir KI sicher einsetzen können, und ich glaube, dass Kanada dabei eine wichtige Rolle spielt. Hypertec ist stolz darauf, gemeinsam mit unserem Partner 5C die souveräne, erstklassige Recheninfrastruktur aufzubauen, die es LawZero ermöglicht, auf kanadischem Boden eine von Grund auf sichere KI zu entwickeln. Genau diese Art von Partnerschaft zwischen Regierung, Kapital und der kanadischen Industrie ist erforderlich, um das Potenzial auszuschöpfen, das die KI verspricht."

– Simon Ahdoot, CEO der Hypertec Group

„Bahnbrechende KI-Forschung benötigt eine Infrastruktur, die auf dem gleichen Niveau leistungsfähig ist. 5C ist stolz darauf, Law Zero die dedizierte Rechenkapazität zur Verfügung zu stellen, die erforderlich ist, um seine Arbeit hier in Kanada in großem Maßstab voranzutreiben."

– Jonathan Ahdoot, CEO von 5C

Informationen zu LawZero

LawZero mit Hauptsitz in Montréal ist ein gemeinnütziges Start-up, das technische Lösungen für leistungsfähige, von Grund auf sicher konzipierte KI-Systeme entwickelt. LawZero wurde vom Turing-Preisträger Yoshua Bengio gegründet und schlägt eine Brücke zwischen grundlegender KI-Sicherheitsforschung und der Entwicklung technischer Lösungen. Die Organisation wird von einem unabhängigen Vorstand und einem globalen Beirat geleitet, der sich aus internationalen Persönlichkeiten zusammensetzt, darunter Maria Eitel (Vorstandsvorsitzende), Gründerin der Nike Foundation und von Girl Effect, die ehemaligen Premierministerinnen und Premierminister Jacinda Ardern und Stefan Löfven, der Autor Yuval Noah Harari, der ehemalige Rolls-Royce-CEO Sir John Rose sowie Mila-CEO Valerie Pisano. Die Arbeit von LawZero, das ursprünglich bei Mila entstanden ist, wird durch Anschubfinanzierungen aus dem philanthropischen Bereich unterstützt, darunter von der Gates Foundation, Coefficient Giving, Schmidt Sciences, dem Future of Life Institute, NVIDIA und Jaan Tallinn über die Silicon Valley Community Foundation sowie von den Regierungen Kanadas und Deutschlands.

Weitere Informationen zu den Forschungsarbeiten von LawZero finden Sie unter https://lawzero.org/en/research

Kontakt: media@lawzero.org

Übersetzung bereitgestellt von PRNewswire

Cision

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