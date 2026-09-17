EQS-News: SDMC präsentiert auf der IBC 2026 einsatzbereite KI-Dienste für das Zuhause

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SDMC präsentiert auf der IBC 2026 einsatzbereite KI-Dienste für das Zuhause



17.09.2026 / 13:15 CET/CEST

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AMSTERDAM, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der IBC 2026 präsentierte SDMC (00901.HK), ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für das vernetzte Zuhause, eine einsatzbereite KI-Heimarchitektur, die auf Cloud-Edge-Intelligenz, Edge-KI und aufkommenden Fähigkeiten im Bereich der physischen KI basiert Die Präsentation erfolgte im Anschluss an die Auswahl von SDMC für das Proactive Physical AI Acceleration Program von Google Cloud und unterstrich die fortgesetzte Zusammenarbeit zur Förderung von Innovationen im Bereich „AI Home" und der Einführung praktischer Dienste.

SDMC showcases AI Home innovations at IBC 2026, spanning Physical AI, Cloud-Edge intelligence, and AI-powered operator services.

Weiterentwicklung der physischen KI mit Google Cloud

Im Rahmen des Programms arbeitet SDMC mit Google Cloud in den Bereichen gemeinsame Technologieentwicklung, Szenariovalidierung und Pilotprojekte zusammen und kombiniert dabei die KI-Fähigkeiten von Google Cloud mit der Erfahrung von SDMC in den Bereichen Heimgeräte, Edge-Computing und Betreiberdienste.

Die Zusammenarbeit unterstützt die Entwicklung proaktiverer AI-Home-Dienste in den Bereichen Unterhaltung, Sicherheit und anderen aufkommenden Heimszenarien.

Cloud-Edge-Intelligenz: Vom Verständnis zum Handeln

Das Herzstück der AI-Home-Architektur von SDMC bilden „Cedar" und „AI Station", die multimodale Intelligenz mit gemeinsam genutztem Edge-Computing kombinieren, um reaktionsschnellere, datenschutzkonforme und skalierbare KI-Home-Dienste zu ermöglichen.

SDMC demonstrierte Cedar anhand einer interaktiven KI-Home-Erfahrung, bei der das multimodale KI-Modell von Cedar und der Cedar Agent kombiniert wurden. Cedar basiert auf dem offenen Modell Gemma von Google und unterstützt multimodales Kontextverständnis und Schlussfolgerungen am Edge, während der Cedar Agent Aktionen über Geräte und Dienste hinweg koordiniert. Gemini ergänzt die Edge-Intelligenz in der Cloud, wenn umfassendere Schlussfolgerungen erforderlich sind.

AI Station stellt gemeinsam genutzte Edge-Rechenleistung für Cedar und umfassendere AI-Home-Workloads bereit und richtet sich an Netzbetreiber, kleine Unternehmen und Premium-Haushalte. che Workloads innerhalb des Heims verbleiben. Angetrieben von NVIDIA Jetson T5000 ermöglicht es mehreren KI-Anwendungen, Rechenressourcen gemeinsam zu nutzen, wodurch der Bedarf an dedizierter Hochleistungshardware an jedem Endpunkt reduziert wird, während latenz- und datenschutzkritische Workloads innerhalb des Heims verbleiben.

Ausweitung der KI auf alle Bereiche des Heimlebens und des Haushaltsbetriebs

SDMC demonstrierte, wie sich KI auf Interaktion, Unterhaltung, Konnektivität und Betriebsabläufe ausweiten lässt. Gemeinsam mit Amlogic brachte SDMC Edge-KI in das AI Home Display und die AI Streaming Box, während der Google TV 4K-Projektor das Unterhaltungserlebnis auf ein immersives Großbild-Erlebnis erweitert hat.

Für Heimnetzwerke und -geräte unterstützt AI Operation eine schnellere Diagnose, proaktive Optimierung und einen autonomeren Betrieb und Wartung, während das AI Fiber Gateway fortschrittliche Konnektivität mit KI-Fähigkeiten kombiniert, um die Netzwerkleistung und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

AI-Home-Innovationen in einsetzbare Dienste umsetzen

Über die Vorführungen hinaus ging es bei den Diskussionen auf der IBC auch darum, wie Betreiber KI-Dienste auf bestehenden Heimgeräten und -plattformen einführen können, ohne dabei die Komplexität der Bereitstellung, die Reaktionsfähigkeit und den Datenschutz aus den Augen zu verlieren. Diese Diskussionen werden als Grundlage für die nächste Phase der Kundenvalidierung, Produktkonfiguration und Dienstpiloten dienen.

Durch die Kombination von Cloud-Intelligenz, gemeinsam genutztem Edge-Computing und bestehenden Heim-Ökosystemen unterstützt SDMC Netzbetreiber dabei, AI-Home-Dienste zu skalieren, ohne dass an jedem Endpunkt dedizierte KI-Hardware erforderlich ist. Dies fördert differenzierte Heimerlebnisse, einen effizienteren Betrieb und kontinuierliche Dienstinnovationen.

Physische KI für zu Hause

Über die aktuellen AI-Home-Implementierungen hinaus untersucht SDMC weiterhin, wie physische KI-Intelligenz vom digitalen Verständnis auf Handlungen in der realen Welt ausweiten kann – von der Steuerung vernetzter Hausgeräte und autonomer Reinigungssysteme bis hin zu neuen Szenarien mit robotergestützten Manipulationen.

Mit Blick auf die Zukunft treibt SDMC die Innovation im Bereich „AI Home" und die Zusammenarbeit im Ökosystem weiter voran, um praktischen Mehrwert für Betreiber und Haushalte zu schaffen.

Lesen Sie den vollständigen Rückblick auf die IBC 2026 auf der offiziellen Website von SDMC: https://en.sdmctech.com/news/exhibition-news_2061.html

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Communications

E-Mail: info@sdmctech.com

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