Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Akwel
|Bericht 2. Quartal 2026
|Allegro.eu
|Bericht 2. Quartal 2026
|Colt CZ Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|Compagnie de L'Odet
|Bericht 2. Quartal 2026
|GALLIFORD TRY
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Helvetia Baloise
|Bericht 2. Quartal 2026
|LPP
|Bericht 2. Quartal 2026
|MCH GROUP N
|Bericht 2. Quartal 2026
|Next
|Bericht 2. Quartal 2026
|PCF GROUP SA ZY -,02
|Bericht 2. Quartal 2026
|Robertet
|Bericht 2. Quartal 2026
|Solutions 30
|Bericht 2. Quartal 2026
|TRUFIN PLC
|Bericht 2. Quartal 2026
|Virbac
|Bericht 2. Quartal 2026
|Wolftank Group
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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