Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.09.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AkwelBericht 2. Quartal 2026
Allegro.euBericht 2. Quartal 2026
Colt CZ GroupBericht 2. Quartal 2026
Compagnie de L'OdetBericht 2. Quartal 2026
GALLIFORD TRYBericht Geschäftsjahr 2026
Helvetia BaloiseBericht 2. Quartal 2026
LPPBericht 2. Quartal 2026
MCH GROUP NBericht 2. Quartal 2026
NextBericht 2. Quartal 2026
PCF GROUP SA ZY -,02Bericht 2. Quartal 2026
RobertetBericht 2. Quartal 2026
Solutions 30Bericht 2. Quartal 2026
TRUFIN PLCBericht 2. Quartal 2026
VirbacBericht 2. Quartal 2026
Wolftank GroupBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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