Gerd Kommer: "Verschuldung? So kann es nicht weitergehen"

Steigende Staatsschulden, hohe Zinslasten und die Sorge vor neuer Inflation stellen Anleger vor eine zentrale Frage: Wie lässt sich Vermögen langfristig erhalten? Gerd Kommer findet im Interview deutliche Worte zur Schuldenpolitik der westlichen Staaten. Seine Einschätzung: Ein grundlegender Kurswechsel dürfte erst kommen, wenn der wirtschaftliche Druck schmerzhaft genug wird. Doch welche Konsequenzen ergeben sich für das eigene Portfolio?

Im Gespräch erklärt der Vermögensberater und Bestseller-Autor, warum er lang laufende Anleihen für Privatanleger kritisch sieht, welche Aufgabe ein risikoarmer Portfolioteil erfüllen sollte und weshalb geringe Kursschwankungen allein noch keinen langfristigen Kaufkrafterhalt bedeuten. Auch die Frage, ob Staaten ihre Schulden durch höhere Inflation loswerden können, diskutieren wir – ebenso wie den Unterschied zwischen kurzfristiger Sicherheit und langfristigem Vermögensaufbau.

Zum Abschluss geht es um Gold und Kryptowährungen: Kommer verrät, warum Bitcoin und Ethereum einen kleinen Platz in seinem eigenen Portfolio haben, während er persönlich kein Gold hält. Dabei wird deutlich, welche Bedeutung er breiter Streuung, begrenzten Positionsgrößen und regelmäßigem Rebalancing beimisst. Ein ausführliches Gespräch über Schulden, Inflation und die Risiken, die Anleger bewusst eingehen müssen, um Rendite zu erzielen.