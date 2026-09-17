Düsseldorf, 17. ⁠Sep (Reuters) - Der US-Konzern Meta haftet für betrügerische Werbeanzeigen auf seinen Plattformen Facebook und Instagram. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main entschieden und den Konzern unter anderem ‌zu Unterlassung und Schadenersatz verurteilt. Geklagt hatten der Betreiber eines Finanzportals und dessen Gründer. Unbekannte hatten auf den ⁠Plattformen ⁠wiederholt unter Verwendung des Firmenlogos und von Bildern des Gründers in mutmaßlich betrügerischer Absicht für Finanzprodukte geworben. Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben allein im August 2024 fast 260 solcher Verstöße gemeldet. Meta habe für ‌die Löschung jedoch bis zu 62 ‌Tage benötigt. Durch die Werbung würden das Unternehmenspersönlichkeitsrecht der Firma und das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Gründers verletzt, urteilten die ⁠Richter.

Meta könne sich nicht darauf berufen, keine Kenntnis von ‌den Inhalten gehabt zu haben, ⁠hieß es in dem Urteil weiter. Anders als rein chronologische Nutzerfeeds übe Meta durch seine Algorithmen und das automatisierte Auktionsverfahren für Anzeigen eine Kontrolle ‌über die Inhalte aus. ⁠Damit könne sich der Konzern ⁠nicht auf Haftungsprivilegien des Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services Act) berufen. Die Kammer verwies auf ein jüngeres Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Meta muss dem Unternehmen zudem Auskunft über die mit den Anzeigen erzielten Einnahmen erteilen. Das Urteil (Az.: 2-06 O 234/25) ist noch nicht rechtskräftig.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)