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HAGELEREIGNIS: ÜBER 20'000 SCHADENMELDUNGEN ERFASST UND BETROFFENE INFORMIERT



17.09.2026 / 10:08 CET/CEST





Medienmitteilung

Nach dem schweren Hagelereignis vom 28. August 2026 setzt die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich alles daran, die betroffenen Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer rasch und gezielt zu unterstützen. Seit dem Unwetter haben Mitarbeitende der GVZ über 20'000 Schadenmeldungen triagiert, registriert und betroffene Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer informiert. Ab Freitag, 18. September 2026, führt die GVZ Informationsanlässe in den betroffenen Regionen durch.

Das Hagelereignis ist das grösste Einzelereignis in der Geschichte der GVZ und hat zu aussergewöhnlich vielen und hohen Gebäudeschäden geführt. Die Schadenbilder sind sehr unterschiedlich und reichen von lokalen Beschädigungen an Fassaden, Fenstern oder Storen bis hin zu schwer beschädigten Dächern, Solaranlagen und Gebäudehüllen. «Die Spannweite der Gebäudeschäden ist enorm gross», erklärt GVZ-Direktor Lars Mülli. «Die bisher erfassten Schäden reichen von kleineren Fällen im vierstelligen Bereich bis zu einzelnen Grossschäden von über einer Million Franken.»

GVZ priorisiert dringende Schadenfälle, um Folgeschäden zu verhindern

Die Schätzungsexperten und Schätzungsexpertinnen sind intensiv in den betroffenen Regionen unterwegs, um die Schäden zu beurteilen, damit Eigentümerinnen und Eigentümer die Schadenbehebung einleiten können. Priorität haben Schadenfälle, bei denen Folgeschäden drohen. Dazu gehören insbesondere beschädigte Dächer, durch die Wasser in Gebäude eindringen und weitere Schäden verursachen können.

Zusätzliche Mitarbeitende unterstützen die Schadenbearbeitung für schnelle Unterstützung der Betroffenen

Um die ausserordentlich hohe Zahl an Schadenmeldungen so rasch wie möglich bearbeiten zu können, hat die GVZ ihre personellen Ressourcen verstärkt. Seit dieser Woche werden die Teams der Schadenorganisation durch temporäre Mitarbeitende im Innen- und Aussendienst unterstützt. Damit setzt die GVZ alles daran, die Schadenfälle zügig zu beurteilen und den betroffenen Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümern möglichst rasch Klarheit über das weitere Vorgehen zu geben. Bis alle Schadenfälle bearbeitet sind, kann es allerdings noch Monate dauern. Die GVZ arbeitet mit Hochdruck daran, die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten.

Informationsveranstaltungen für Betroffene

Ab Freitag, 18. September 2026, führt die GVZ in den betroffenen Regionen Informationsanlässe durch, unter anderem in Bülach, Winterthur und Buchs. Weitere Veranstaltungsorte sind in Planung. «Damit sind wir direkt vor Ort bei den Betroffenen. Wir nehmen uns Zeit für ihre Fragen und geben Orientierung, wie die Schadenbearbeitung läuft», erklärt Lars Mülli. Zu den Informationsveranstaltungen

Wichtige Informationen für Betroffene

Unter diesem Link finden Eigentümerinnen und Eigentümer wichtige Informationen zur Schadendokumentation und zu Notmassnahmen sowie zur Schadenregulierung.

Vorsicht mit Vorauszahlungen für Handwerksarbeiten

Seit dem Unwetter versuchen Personen, die hohe Nachfrage nach Handwerksbetrieben auszunutzen. Die GVZ ersucht Kundinnen und Kunden um besondere Vorsicht bei vermeintlich besonders günstigen Angeboten. Weitere Informationen unter www.gvz.ch/topnavigation/unwetter#aktuelles

Diese Medienmitteilung steht auch im Medienbereich auf www.gvz.ch zur Verfügung.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert alle Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 145 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien:



Lars Mülli, Direktor

(verfügbar heute, Donnerstag, 17. September, 15 - 16 Uhr)

T 044 308 22 60

Cornelia Königslehner, stv. Leiterin Kommunikation

T 044 308 21 75

kommunikation@gvz.ch

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