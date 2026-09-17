IRW-News: ACCESS Newswire: Die U.S. Polo Assn. feiert ihre neue Partnerschaft mit dem traditionsreichen Greenwich Polo Club beim 2026 East Coast Open Presented by Audi

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die U.S. Polo Assn. feiert ihre neue Partnerschaft mit dem traditionsreichen Greenwich Polo Club beim 2026 East Coast Open Presented by Audi

Das renommierte Sport- und Lifestyle-Event zieht internationale Teilnehmer an.

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 17. September 2026 / U.S. Polo Assn.®, die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), feierte den Abschluss der 2026 East Coast Open Presented by Audi, die vom 30. August bis zum 13. September im renommierten Greenwich Polo Club in Greenwich, Connecticut, einem berühmten Polo-Standort vor den Toren von New York City, stattfanden. Als einziges High-Goal-Turnier an der Ostküste während der Sommersaison versammelte die historische Meisterschaft erneut die internationale Elite des Polosports.

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IGEA, die Sieger des 2026 East Coast Open Presented by Audi, feiern mit der Turniertrophäe. Bildnachweis: Greenwich Polo Club

Die Saison 2026 markierte zudem einen bedeutenden Meilenstein, da die U.S. Polo Assn. zum ersten Mal als offizieller Bekleidungsmarkensponsor des Greenwich Polo Club fungierte. Die neue Partnerschaft verband eine der weltweit bekanntesten Sportmarken mit einem der legendärsten Austragungsorte des Polosports und stärkte damit das Engagement der Marke für die Förderung des Sports und seiner Gemeinschaften.

Das East Coast Open fand erstmals 1978 im Myopia Polo Club in Hamilton, Massachusetts, statt, bevor es 2005 in den Greenwich Polo Club verlegt wurde. Heute gilt die 20-Goal-Meisterschaft als eines der prestigeträchtigsten Sommerturniere des Sports und als karrierebestimmender Titel für Spieler, die auf höchstem Niveau antreten.

East Coast Open Presented by Audi | Auf einem Blick

Turnier: East Coast Open Presented by Audi

Termine: 30. August - 13. September 2026

Austragungsort: Greenwich Polo Club, Greenwich, Connecticut

Bedeutung: Einziges High-Goal-Polo-Turnier an der Ostküste während der Sommersaison

Rolle der U.S. Polo Assn.: Offizieller Bekleidungssponsor des Greenwich Polo Club

Meilenstein der Partnerschaft: Erste Partnerschaft zwischen der U.S. Polo Assn. und dem Greenwich Polo Club

Finale: IGEA (Adam Lipson (0-Goal), Joaquin Panelo (6-Goal), Raul Gringo Colombres (7-Goal), Cristian Magoo Laprida (7-Goal)) gegen FlyHouse (Max Gundlach (1-Goal), Nicolas Diaz Alberdi (5-Goal), Felipe Miquens (6-Goal), Francisco Elizalde (8-Goal))

Meister: IGEA

Endstand: 10 (IGEA) - 9 (FlyHouse)

Most Valuable Player: Cristian Magoo Laprida (IGEA)

Best Playing Argentine Pony: Acer Comandada, geritten von Francisco Elizalde (FlyHouse)

Best Playing Pony: Taita Nikita, geritten von Raul Gringo Colombres (IGEA)

Begünstigte Wohltätigkeitsorganisationen: Rising Starr Horse Rescue und Old Friends Equine Rescue

Spielhighlights: IGEA besiegte FlyHouse in einem spannenden Finale mit 10:9, wobei Raul Gringo Colombres das Golden Goal erzielte und damit den Meistertitel sicherte. Colombres, ein äußerst erfolgreicher Spieler auf der internationalen Polo-Bühne, verhalf IGEA zum Sieg bei einem der bedeutendsten High-Goal-Sommerturniere dieser Sportart.

Das East Coast Open ist eine der prestigeträchtigsten Meisterschaften im amerikanischen Polo und vereint herausragende Spieler, außergewöhnliche Pferde und eine leidenschaftliche Polo-Community, sagte Tim Kelly, Vorsitzender der United States Polo Association. Der Greenwich Polo Club ist seit langem eine wichtige Heimat für unseren Sport, und die Unterstützung durch die U.S. Polo Assn. im Rahmen dieser neuen Partnerschaft trägt dazu bei, das Erlebnis für Spieler und Fans zu bereichern und gleichzeitig die Traditionen und die Zukunft des Polosports zu feiern.

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Spielszene zwischen den Teams IGEA und FlyHouse beim East Coast Open 2026 im Greenwich Polo Club. Bildnachweis: Greenwich Polo Club

Während des gesamten Turniers bereicherte U.S. Polo Assn. das Besuchererlebnis durch eine Vielzahl von Aktionen vor Ort, darunter ein besonderes Divot Stomp-Giveaway in der Halbzeitpause, bei der rote, weiße und blaue Marken-Kappen zur Feier des 250-jährigen Jubiläums der USA verlost wurden. Die Fans kamen zudem in den Genuss von The Divot Stomp, dem Marken-Cocktail, der während des Finales an ausgewählten Standorten erhältlich war. Darüber hinaus integrierte U.S. Polo Assn. Elemente seiner globalen Kampagne The Polo Shirt: An Icon Born From The Game und unterstrich damit die authentische Verbindung zwischen dem Polosport und dem legendären Poloshirt, das Generationen auf der ganzen Welt inspiriert hat.

Im Rahmen der Siegerehrung im Finale überreichte U.S. Polo Assn. im Namen der Turnierfinalisten Spenden an die Organisationen Rising Starr Horse Rescue und Old Friends Equine Rescue. Die Spenden spiegeln das anhaltende Engagement der Marke für die Polo-Ponys, Organisationen für Pferdegesundheit und Polo-Spielergemeinschaften wider, die zur Erhaltung des Polosports beitragen.

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FlyHouse, Zweitplatzierter des East Coast Open 2026, nimmt gemeinsam mit Vertretern von USPA Global und dem Greenwich Polo Club den Spendenscheck für Old Friends Equine Rescue entgegen. Bildnachweis: Greenwich Polo Club

Der Greenwich Polo Club hat sich seit langem der Präsentation des Allerbesten unseres Sports verschrieben, und die Partnerschaft mit U.S. Polo Assn. in dieser Saison hat ein neues Maß an Energie und Beteiligung hervorgebracht, sagte Peter M. Brant, Gründer des Greenwich Polo Club und Mitglied der Polo Hall of Fame. Die authentische Verbindung der Marke zum Polo und ihr Engagement für die Unterstützung des Sports machen U.S. Polo Assn. zu einem selbstverständlichen Partner für diese historische Meisterschaft.

Das East Coast Open ist nach wie vor eine der wichtigsten Bühnen für High-Goal-Turniere in Nordamerika und lockt jeden Sommer internationale Spitzenspieler und begeisterte Fans nach Greenwich. Durch die Unterstützung des Turniers, des Greenwich Polo Club und der gesamten Polo-Community setzt sich U.S. Polo Assn. weiterhin dafür ein, den Sport voranzubringen und gleichzeitig unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die das Erbe, den Lebensstil und die Zukunft des Sports feiern.

Das East Coast Open steht für die reiche Geschichte, die sportliche Exzellenz und die langjährigen Traditionen, die Polo zu einem so einzigartigen Sport machen, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Das erste Jahr der Partnerschaft zwischen U.S. Polo Assn. und dem Greenwich Polo Club bot unserer globalen Sportmarke eine großartige Gelegenheit, mehr Sportfans und Verbraucher für den Sport zu begeistern und gleichzeitig eine der prestigeträchtigsten High-Goal-Sommermeisterschaften dieser Sportart zu unterstützen.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), des größten Verbands von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einem weltweiten Umsatz im Milliardenbereich und einem globalen Vertriebsnetz, das mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausende weitere Vertriebsstellen umfasst, bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit an. Die globale Polohemd-Kampagne von U.S. Polo Assn. mit dem Titel An Icon Born from the Game ist eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Polohemds und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt.

Die globale Sportmarke sponsert bedeutende Polo-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC (National Polo Center) im The Palm Beaches stattfindet und als das führende Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten gilt. Dank historischer Vereinbarungen mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien sowie BeIN Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der weltweit führenden Polo-Meisterschaften, die von U.S. Polo Assn. gesponsert werden, übertragen, wodurch dieser spannende Sport erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich gemacht wird.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich von USA Today zu einer der vertrauenswürdigsten Marken gekürt und belegte laut License Global im Jahr 2026 den ersten Platz unter den Sportlizenzgebern weltweit, noch vor der NFL, der PGA Tour und der Formel 1. Die vom Sport inspirierte Marke hat internationale Anerkennung für ihr globales Wachstum und ihre Sportinhalte erhalten. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde die U.S. Polo Assn. in Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg und in vielen anderen namhaften Medien weltweit vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com, folgen Sie außerdem @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch ihre Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shannon Stilson - VP, Sportmarketing & Medien

Telefon +001.561.227.6994 - E-Mail: sstilson@uspagl.com

Stacey Kovalsky - VP, Globale PR & Kommunikation

Telefon +001.561.790.8036 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

QUELLE: USPA Global

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