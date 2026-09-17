IRW-News: Emergent Metals Corp.: Emergent Metals gibt Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Übernahme durch Lahontan Gold bekannt

IRW-PRESS: Emergent Metals Corp.: Emergent Metals gibt Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Übernahme durch Lahontan Gold bekannt

Vancouver, British Columbia, 16. September 2026 / IRW-Press / Emergent Metals Corp. (TSXV: EMR, OTC: EGMCF, FRA: EML, MUN: ELM) (Emergent oder das Unternehmen) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Lahontan Gold Corp. (TSXV: LG, OTCQB: LGCXF, FWB: Y2F) (Lahontan) abgeschlossen hat, gemäß der Lahontan alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Emergent (die Emergent-Aktien) erwerben wird (die Transaktion). Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhalten die Aktionäre von Emergent für jede gehaltene Emergent-Aktie 0,3115 Stammaktien von Lahontan (eine Lahontan-Aktie), was etwa einer Lahontan-Aktie pro 3,21 Emergent-Aktien entspricht (das Umtauschverhältnis). Ausgehend vom Schlusskurs der Lahontan-Aktien von 0,37 C$ am 15. September 2026 ergibt sich aus dem Umtauschverhältnis ein Gegenwert von etwa 0,1153 C$ je Emergent-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 47,8 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Emergent-Aktien von 0,0780 C$ über die 30 Handelstage zum 15. September 2026.

Die Transaktion wird gemäß einer endgültigen Arrangement-Vereinbarung vom 15. September 2026 zwischen Emergent und Lahontan (die Arrangement-Vereinbarung) sowie einem gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan (der Arrangement-Plan) nach dem Business Corporations Act (British Columbia) abgeschlossen. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Lahontan-Aktionäre und die ehemaligen Emergent-Aktionäre auf nicht verwässerter Basis voraussichtlich jeweils rund 95,3 % bzw. 4,7 % der im Umlauf befindlichen Lahontan-Aktien halten, nachdem die in der Arrangement-Vereinbarung vorgesehenen Maßnahmen wirksam geworden sind.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung auf kanadische Dollar.

Wichtigste Punkte der Transaktion

o Aufschlag gegenüber dem jüngsten Emergent-Kurs. Auf der Grundlage des Schlusskurses der Lahontan-Aktien von 0,37 C$ am 15. September 2026 ergibt die Transaktion für Emergent-Aktionäre einen impliziten Gegenwert von etwa 0,1153 C$ je Emergent-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 47,8 % gegenüber dem VWAP der Emergent-Aktien von 0,0780 C$ über die 30 Handelstage zum 15. September 2026.

o Weitere Beteiligung am fusionierten Unternehmen. Die ausschließlich aus Aktien bestehende Gegenleistung ermöglicht es den Emergent-Aktionären, am fusionierten Unternehmen beteiligt zu bleiben und von den potenziellen Vorteilen des größeren, auf Nevada ausgerichteten Gold- und Silberportfolios von Lahontan zu profitieren.

o Beteiligung am Santa-Fe-Minenprojekt. Emergent-Aktionäre erhalten eine Beteiligung am Santa-Fe-Minenprojekt von Lahontan in Nevada, das Lahontan derzeit durch wirtschaftliche Bewertungen, Genehmigungsverfahren und Erschließungsmaßnahmen vorantreibt, sowie an Lahontans weiteren Explorations- und Erschließungsprojekten.

o Festigung der strategischen Position der Liegenschaft Walker Lane. Durch die Transaktion werden die Liegenschaften Santa Fe Mine, New York Canyon und West Santa Fe unter einen Eigentümer gebracht, wodurch sich Möglichkeiten für eine koordinierte Exploration und Erschließung dieser benachbarten Projekte ergeben.

o Breiteres Spektrum an Vermögenswerten und finanziellen Beteiligungen. Das fusionierte Unternehmen wird Emergents verbleibende Beteiligungen an Mineralliegenschaften und Royalty-Beteiligungen sowie Vermögenswerte halten, die Emergent im Zusammenhang mit dem kürzlich abgeschlossenen Verkauf der Liegenschaft Golden Arrow an Fairchild Gold Corp. (Fairchild) erhalten hat. Hierzu gehören ein Schuldschein über 3,5 Millionen US$, 12,5 Millionen Fairchild-Stammaktien und eine Net-Smelter-Return-Royalty in Höhe von 0,5 % auf die Liegenschaft Golden Arrow.

o Größeres börsennotiertes Unternehmen und höhere historische Handelsliquidität. Im Zuge der Transaktion erhalten Emergent-Aktionäre eine Beteiligung an einem größeren börsennotierten Unternehmen mit historisch höherer Handelsliquidität und breiterer Vermögensbasis.

Vorteile für Emergent-Aktionäre

Im Rahmen der Transaktion bleiben Emergent-Aktionäre an einem größeren und zusammenhängenderen Bestand von Liegenschaften im Mineralgürtel Walker Lane in Nevada beteiligt, da die Liegenschaft New York Canyon von Emergent mit den benachbarten Liegenschaften Santa Fe Mine und West Santa Fe von Lahontan zusammengelegt wird.

Das fusionierte Unternehmen wird zudem das Portfolio von Emergent mit weiteren Mineralrechten und Royalty-Gebühren in Nevada und Quebec sowie den oben beschriebenen Schuldschein von Fairchild, die Fairchild-Aktien und die Golden-Arrow-Royalty halten.

David Watkinson, President und CEO von Emergent, erklärte:

Der geplante Zusammenschluss mit Lahontan bietet den Emergent-Aktionären einen Aufschlag zum jüngsten Emergent-Kurs und ermöglicht es ihnen gleichzeitig, weiterhin am potenziellen Wachstum eines größeren, auf Nevada fokussierten Edelmetallunternehmens mit breiterer Vermögensbasis, historisch höherer Handelsliquidität und größerer Sichtbarkeit auf den Kapitalmärkten teilzuhaben.

Durch die Transaktion werden die Liegenschaften Santa Fe Mine, West Santa Fe und New York Canyon unter einem Eigentümer vereint. Dies schafft die Möglichkeit, diese benachbarten Liegenschaften koordiniert zu erkunden und zu erschließen. Emergent-Aktionäre erhalten zudem eine Beteiligung an einem breiter gefassten Portfolio, das die übrigen Mineral- und Royalty-Beteiligungen von Emergent sowie die aus dem kürzlich erfolgten Verkauf von Golden Arrow erhaltenen Vermögenswerte umfasst.

Nach einer gründlichen Prüfung der Transaktion durch den Sonderausschuss und das Board of Directors von Emergent sind wir überzeugt, dass die Transaktion den Aktionären von Emergent eine Chance bietet und dem fusionierten Unternehmen eine breitere Vermögensbasis sowie eine größere Dimension verschafft.

Einzelheiten der Transaktion

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion wird jede im Umlauf befindliche Emergent-Aktie - mit Ausnahme der von ablehnenden Aktionären oder von Lahontan gehaltenen Emergent-Aktien - in 0,3115 Lahontan-Aktien umgetauscht.

Ausstehende Aktienoptionen von Emergent werden in Ersatzoptionen von Lahontan umgetauscht, wobei die Anzahl der zugrunde liegenden Lahontan-Aktien und die entsprechenden Ausübungspreise gemäß dem Umtauschverhältnis und im Übrigen gemäß den in der Arrangement-Vereinbarung und im Arrangement-Plan festgelegten Bedingungen angepasst werden, vorbehaltlich der geltenden Anforderungen der TSX Venture Exchange (die TSXV). Ausstehende Warrants auf Emergent-Stammaktien werden zu Verbindlichkeiten von Lahontan. Sie berechtigen deren Inhaber nach Abschluss der Transaktion bei Ausübung zum Erhalt von Lahontan-Aktien, wobei der Ausübungspreis und die Anzahl der zugrunde liegenden Aktien gemäß dem Umtauschverhältnis und den Bedingungen der jeweiligen Warrants angepasst werden. Die endgültigen Transaktionsunterlagen enthalten die detaillierten Bedingungen für die Behandlung der Optionen und Warrants von Emergent.

Die Arrangement-Vereinbarung enthält übliche Verpflichtungen hinsichtlich der Führung der Geschäfte von Emergent und Lahontan vor Abschluss der Transaktion. Sie umfasst zudem eine für Emergent geltende Verpflichtung, keine alternativen Angebote einzuholen (Non-Solicitation), vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen (Fiduciary-out-Klauseln) zur Wahrung der Treuepflichten, ein Recht von Lahontan, mit einem höheren Angebot gleichzuziehen, sowie eine Kündigungsgebühr in Höhe von 100.000 US$, die unter bestimmten festgelegten Umständen von einer der Parteien zu zahlen ist.

Die Directors und leitenden Angestellte von Emergent haben marktübliche Stimmrechts- und Unterstützungsvereinbarungen geschlossen, in denen sie sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Vereinbarungen verpflichten, mit den von ihnen gehaltenen oder kontrollierten Emergent-Aktien für die Transaktion zu stimmen.

Empfehlung des Sonderausschusses und des Boards

Die Transaktion wurde von einem Sonderausschuss des Board of Directors von Emergent geprüft, der sich aus Direktoren zusammensetzte, die zur Überwachung und Bewertung der geplanten Transaktion ernannt worden waren (der Sonderausschuss).

Evans & Evans, Inc. (Evans & Evans) hat dem Sonderausschuss und dem Board of Directors von Emergent eine mündliche Stellungnahme vorgelegt, wonach die Bedingungen der Arrangement-Vereinbarung und des Arrangement-Plans zum 15. September 2026 - vorbehaltlich der in der schriftlichen Stellungnahme darzulegenden Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte - aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Emergent fair sind.

Nach Prüfung der Bedingungen der Transaktion, der Fairness-Stellungnahme, der Ergebnisse seiner Überprüfung von Lahontan sowie seiner Beratungen mit Rechts- und Finanzberatern kam der Sonderausschuss einstimmig zu dem Entschluss, dass die Transaktion im besten Interesse von Emergent liegt, und empfahl dem Board of Directors von Emergent, die Transaktion zu genehmigen und den Aktionären von Emergent zu empfehlen, für die Transaktion zu stimmen.

Nach Erhalt der Empfehlung des Sonderausschusses und Prüfung der Fairness-Stellungnahme kam das Board of Directors von Emergent - wobei die betroffenen Direktoren ihre Interessen offengelegt und sich gegebenenfalls der Stimme enthalten hatten - unter den stimmberechtigten Direktoren einstimmig zu dem Entschluss, dass die Transaktion im besten Interesse von Emergent liegt und für die Aktionäre von Emergent fair ist, genehmigte die Transaktion und beschloss, den Aktionären von Emergent zu empfehlen, für die Transaktion zu stimmen.

Zustimmung der Aktionäre, MI 61-101 und sonstige Bedingungen

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, darunter der Zustimmung der Emergent-Aktionäre zur Transaktion, dem Erhalt der vorläufigen und endgültigen gerichtlichen Anordnungen des Supreme Court of British Columbia, der Genehmigung der Transaktion durch die TSXV sowie dem Erhalt weiterer erforderlicher behördlicher Zulassungen und Zustimmungen Dritter.

Der Beschluss zur Genehmigung der Transaktion bedarf der Zustimmung von mindestens 66 % der Stimmen der Emergent-Aktionäre, die persönlich anwesend sind oder durch Vollmacht vertreten sind und auf der zur Beratung der Transaktion einzuberufenden Hauptversammlung der Emergent-Aktionäre (die Hauptversammlung) stimmberechtigt sind.

Darüber hinaus bedarf die Transaktion der Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Emergent-Aktionäre, die persönlich oder durch Vollmacht an der Hauptversammlung vertreten sind, wobei die Stimmen aus Emergent-Aktien, die gemäß Abschnitt 8.1(2) des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (MI 61-101) - für die Zwecke der Minderheitszustimmung ausgeschlossen werden müssen, nicht berücksichtigt werden.

Im Zusammenhang mit der Transaktion sind bestimmte verbundene Parteien von Emergent Vertragsparteien von Nebenvereinbarungen, darunter Vereinbarungen über den Verzicht auf Ansprüche im Falle eines Kontrollwechsels und die Begleichung bestimmter ausstehender Schuldscheine. Die Arrangement-Vereinbarung sieht Zahlungen von Lahontan im Zusammenhang mit den Verzichtserklärungen bei Kontrollwechsel vor und verlangt die Begleichung bestimmter ausstehender Schuldscheine vor Abschluss der Transaktion, jeweils vorbehaltlich der Bestimmungen der jeweiligen Vereinbarungen, der geltenden Wertpapiergesetze und, soweit erforderlich, der Zustimmung der TSXV.

Ausführliche Informationen zu diesen Vereinbarungen, zur Anwendung der MI 61-101 sowie zu den Emergent-Aktien, die von der Zustimmung durch die Minderheitsaktionäre ausgenommen werden sollen, werden im Informationsrundschreiben des Managements bereitgestellt, die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erstellt und an die Emergent-Aktionäre versandt wird.

Zeitplan und weitere Informationen

Emergent geht davon aus, die Hauptversammlung im November 2026 abzuhalten; der Abschluss der Transaktion wird kurz danach erwartet, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, des Gerichts, der TSXV und anderer Stellen sowie der Erfüllung oder des Verzichts auf die übrigen in der Arrangement-Vereinbarung enthaltenen Bedingungen.

Die Arrangement-Vereinbarung, einschließlich des Arrangement-Plans, wird unter den jeweiligen Profilen von Emergent und Lahontan auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht.

Weitere Informationen zur Transaktion, einschließlich des Hintergrunds der Transaktion, der Gründe für die Empfehlung des Sonderausschusses und des Boards of Directors von Emergent, der Fairness-Stellungnahme, der Beteiligungen von Direktoren und Führungskräften an der Transaktion, der Anwendung von MI 61-101, der Behandlung von Emergent-Optionen und -Warrants sowie der wesentlichen Bedingungen der Arrangement-Vereinbarung, werden im Informationsrundschreiben des Managements von Emergent zur Hauptversammlung enthalten sein. Das Rundschreiben und die zugehörigen Unterlagen zur Hauptversammlung werden den Aktionären von Emergent per Post zugestellt und im SEDAR+-Profil von Emergent veröffentlicht.

Berater

Evans & Evans, Inc. fungiert als unabhängiger Finanzberater des Sonderausschusses und hat die oben beschriebene mündliche Fairness-Stellungnahme abgegeben.

Capiche Legal LLP fungiert als Rechtsberater von Emergent und des Sonderausschusses.

Irwin Lowy LLP fungiert als Rechtsberater von Lahontan.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David G. Watkinson, P.Eng., President und CEO von Emergent und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt. Die Informationen zu Lahontan und dessen Mineralliegenschaften stammen aus den öffentlich zugänglichen Angaben von Lahontan.

Über Emergent Metals Corp.

Emergent ist ein Mineralexplorations- und Royalty-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Nevada und Québec. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Mineralvorkommen durch Exploration und Transaktionen wie Verkäufe, Optionsvereinbarungen, Joint Ventures und Royalty-Vereinbarungen zu erwerben, weiterzuentwickeln und zu verwerten. Weitere Informationen zu Emergent finden Sie unter www.emergentmetals.com sowie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Über Lahontan Gold Corp.

Lahontan ist ein auf Nevada fokussiertes Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Silberprojekten im Mineralgürtel Walker Lane in Nevada. Der wichtigste Vermögenswert von Lahontan ist das Minenprojekt Santa Fe, welches das Unternehmen durch Explorationsarbeiten, wirtschaftliche Bewertungen, Genehmigungsverfahren und Erschließungsaktivitäten weiterentwickelt. Weitere Informationen zu Lahontan finden Sie im Profil von Lahontan auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Im Namen des Boards of Directors

David G. Watkinson, P.Eng.

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David G. Watkinson, P.Eng.

Tel: 530-271-0679 Ext 101

E-Mail: info@emergentmetals.com

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der geplanten Transaktion; der Gegenleistung, die die Aktionäre von Emergent erhalten sollen; des impliziten Werts und der Prämie, die die Transaktion darstellt; der erwarteten Eigentumsverhältnisse des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion; der erwarteten Vorteile der Transaktion für die Aktionäre von Emergent und die Aktionäre von Lahontan; der erwarteten strategischen, operativen, explorativen, entwicklungsbezogenen, finanziellen und kapitalmarktbezogenen Vorteile des Zusammenschlusses; der Konsolidierung, Exploration und potenzielle Erschließung der Liegenschaften Santa Fe Mine, New York Canyon und West Santa Fe; der Behandlung der Mineralliegenschaften, Royaltys und sonstigen Vermögenswerte von Emergent; der Behandlung des Schuldscheins von Fairchild, der Fairchild-Aktien und der Royalty von Golden Arrow; der Behandlung der Optionen und Warrants von Emergent; der Begleichung ausstehender Schuldscheine und sonstiger Nebenvereinbarungen; des voraussichtlichen Zeitpunkts der Hauptversammlung und des Abschlusses der Transaktion; des Erhalts der Genehmigungen durch die Aktionäre, das Gericht, die TSXV, die Aufsichtsbehörden und andere Stellen; der Erfüllung oder den Verzicht auf Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; sowie der zukünftigen Pläne, Aktivitäten und Aussichten des fusionierten Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an Begriffen und Formulierungen wie voraussehen, glauben, fortsetzen, könnte, schätzen, erwarten, beabsichtigen, kann, planen, potenziell, vorschlagen, sollte, wird, würde und ähnlichen Ausdrücken, einschließlich ihrer Verneinungen, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachteten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen, die erforderlichen Genehmigungen innerhalb der vorgesehenen Fristen einzuholen, die Transaktion zu den in der Arrangement-Vereinbarung vorgesehenen Bedingungen abzuschließen und die erwarteten Vorteile der Transaktion zu realisieren.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Möglichkeit, dass die Transaktion nicht zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder innerhalb des derzeit vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; das Ausbleiben der erforderlichen Genehmigungen durch die Aktionäre, Gerichte, die TSXV, Aufsichtsbehörden oder andere Stellen; das Ausbleiben der Erfüllung oder eines Verzichts auf andere Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; Änderungen der Marktkurse der Emergent-Aktien oder Lahontan-Aktien, einschließlich Änderungen, die sich auf den impliziten Wert der Gegenleistung auswirken; die Möglichkeit einer Kündigung der Arrangement-Vereinbarung unter Umständen, die die Zahlung einer Kündigungsgebühr erfordern könnten; die mit der Transaktion verbundenen Kosten, Verzögerungen und die Ablenkung der Aufmerksamkeit der Geschäftsführung; die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit anhängigen Rechtsstreitigkeiten, an denen Tochtergesellschaften von Lahontan beteiligt sind, einschließlich des von Vox Royalty Cayman SEZC angestrengten Verfahrens, sowie daraus resultierende Verbindlichkeiten, Kosten oder die Ablenkung der Aufmerksamkeit der Geschäftsführung; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der Vermögenswerte und operativen Betriebe von Emergent und Lahontan; Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigungsverfahren, Finanzierung und potenzieller zukünftiger Produktion; Rohstoffpreis-, Kapitalmarkt- und Wechselkursrisiken; sowie die sonstigen Risiken, die für Emergent und Lahontan und ihre jeweiligen Geschäftsbereiche gelten und in ihren öffentlichen Einreichungen offengelegt sind.

Obwohl Emergent davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Emergent übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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