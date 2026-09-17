IRW-News: NatBridge Resources Ltd. : NatBridge stellt Update zum Verfahren zur Aufhebung der Handelssperre bereit und berichtet erste Zahlung aus Eigentumsübertragungen

IRW-PRESS: NatBridge Resources Ltd. : NatBridge stellt Update zum Verfahren zur Aufhebung der Handelssperre bereit und berichtet erste Zahlung aus Eigentumsübertragungen

BURNABY, BC / 17. September 2026 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. (NatBridge oder das Unternehmen) (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) stellt folgendes Unternehmensupdate bereit, während das Unternehmen sein Verfahren zur Aufhebung der Handelssperre fortsetzt, seine erste Barzahlung im Rahmen der zuvor angekündigten Vereinbarung mit NatGold Digital Ltd. (NatGold) erhält und sich ein nicht wandelbares Darlehen (das Darlehen) zur Bereitstellung von zusätzlichem Betriebskapital gesichert hat.

Update zur Handelssperre

Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit der British Columbia Securities Commission (der BCSC) im Zusammenhang mit der Prüfung seines Antrags auf Aufhebung der am 4. Dezember 2025 gegen das Unternehmen verhängten Handelssperre (die CTO) zusammen.

Im Rahmen der laufenden Prüfung befasst sich NatBridge weiterhin mit den im Zusammenhang mit seinem Antrag auftretenden Fragen. Die CTO bleibt in Kraft, und es kann keine Gewähr hinsichtlich des Zeitpunkts oder des Ausgangs der Prüfung gegeben werden. Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald wesentliche Entwicklungen eintreten.

Update zur Zahlung durch NatGold

Das Unternehmen hat seine erste Barzahlung von NatGold gemäß der Vereinbarung vom 10. November 2025 erhalten. Die Zahlung bezieht sich auf Erlöse, die NatGold aus dem Verkauf eines Teils der NATG-Token erzielt hat, die NatGold mit den Mineralrechtsanteilen an den Grundstücken 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla verknüpft hat, welche zuvor vom Unternehmen an NatGold Integrity Vault LLC übertragen worden waren.

Die Zahlung stellt den ersten Barerlös dar, den NatBridge im Rahmen der Vereinbarung erhalten hat. Gemäß den Vertragsbedingungen meldet NatGold monatlich die entsprechende Anzahl verkaufter NATG-Token und zahlt den NatBridge zustehenden Betrag aus. Jede zukünftige Zahlung hängt daher von den jeweiligen Verkäufen von NATG-Token ab, und es kann keine Gewähr für solche Zahlungen gegeben werden. Das Unternehmen geht davon aus, die im Rahmen der Vereinbarung erhaltenen Beträge im Rahmen seiner regelmäßigen vierteljährlichen Finanzberichterstattung auszuweisen.

Der Erhalt dieser ersten Zahlung ist eine wichtige Entwicklung im Rahmen unserer Vereinbarung mit NatGold, sagte Stephen Moses, CEO und Director von NatBridge. Unsere unmittelbare Priorität bleibt weiterhin der Prozess zur Aufhebung der CTO sowie unsere fortlaufende Zusammenarbeit mit der BCSC. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die kontinuierliche Offenlegung des Unternehmens auf den aktuellen Stand zu bringen und den Aufhebungsprozess voranzutreiben, und werden weitere Updates bereitstellen, sobald wesentliche Entwicklungen eintreten.

NATG wird von NatGold ausgegeben, verwaltet und verkauft. NatBridge gibt NATG weder aus, vermarktet noch vertreibt es und übt auch keine Kontrolle darüber aus. Das Unternehmen veröffentlicht diese Mitteilung ausschließlich, um den Erhalt von Geldern im Rahmen seiner vertraglichen Vereinbarungen mit NatGold offenzulegen, und beabsichtigt mit dieser Offenlegung nicht, das Vorhandensein, die Schätzung oder die Bewertung von Mineralressourcen anzudeuten oder den Status oder Wert von NATG-Token zu charakterisieren.

Nicht wandelbares Darlehen

Am 13. August 2026 erhielt das Unternehmen von einem nicht verbundenen Kreditgeber ein unbesichertes, nicht wandelbares Darlehen in Höhe von 75.000 US-Dollar. Das Darlehen stellte zusätzliches Betriebskapital bereit, solange die CTO in Kraft bleibt und das Unternehmen den Aufhebungsprozess fortsetzt, und war für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich der mit dem CTO-Aufhebungsprozess verbundenen regulatorischen, rechtlichen und buchhalterischen Aufwendungen sowie Prüfungskosten.

Das Darlehen wird mit einem Zinssatz von 10 % p. a. verzinst und wird am früheren der folgenden Termine fällig: (i) dem 13. November 2026; und (ii) dem Datum, das 30 Kalendertage nach dem Eingang von Erlösen beim Unternehmen liegt, die dem ausstehenden Kapitalbetrag des Darlehens entsprechen oder diesen übersteigen. Das Darlehen kann jederzeit ohne Vorankündigung, Bonus oder Strafzahlung vorzeitig zurückgezahlt werden. Als Gegenleistung für die Gewährung des Darlehens hat sich das Unternehmen bereit erklärt, dem Kreditgeber eine einmalige Barvergütung in Höhe von 4 % des Kapitalbetrags des Darlehens zu zahlen. Der Kapitalbetrag, die aufgelaufenen Zinsen und die Barvergütung sind ausschließlich in bar zu zahlen.

Das Darlehen ist nicht in Wertpapiere des Unternehmens wandelbar, sieht keine Ausgabe von Warrants, Optionen oder anderen Wertpapieren des Unternehmens vor und im Zusammenhang mit dem Darlehen werden keine Wertpapiere emittiert. Der Darlehensgeber ist eine nicht verbundene Drittpartei und keine nahestehende Partei des Unternehmens im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

Über NatBridge Resources Ltd.

NatBridge Resources Ltd. (CSE: NATB) (OTCID: NATBF) (FWB: GI80) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich auf die Auffindung, den Erwerb, die Evaluierung und den Ausbau von Mineralkonzessionen mit Potenzial für Goldfunde konzentriert. Das Unternehmen legt bei seiner Geschäftsstrategie Wert darauf, durch die Exploration, die fachliche Bewertung und den Ausbau von Mineralvorkommen einen entsprechenden Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen und seinen strategischen Zielen kann das Unternehmen für seine Mineralkonzessionen verschiedene Optionen der Vermarktung bzw. Monetarisierung in Erwägung ziehen, wie etwa Explorations- und Erschließungsaktivitäten, Konzessionsveräußerungen, Joint Ventures sowie anderweitige Geschäftsvereinbarungen. Das Unternehmen kann außerdem Möglichkeiten zur Beteiligung am NatGold Digital-Ökosystem sondieren, sofern dies aus Sicht der Firmenführung im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist. Ziel von NatBridge ist es, ein Portfolio von Mineralkonzessionen aufzubauen bzw. zu erschließen und gleichzeitig ausreichend flexibel zu bleiben, um sich verschiedene Wege der Wertschöpfung aus diesen Assets offenzuhalten.

Im Namen des Boards

Stephen Moses, CEO & Direktor

NatBridge Resources Ltd.

Info@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9723

Investor Relations

IR@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9062

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere, digitale Vermögenswerte oder Token dar.

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Bemühungen des Unternehmens, die von Mitarbeitern der BCSC aufgeworfenen Punkte zu klären, zur Überprüfung und möglichen Aufhebung der CTO, zum Erhalt weiterer Zahlungen im Zusammenhang mit künftigen Verkäufen von NATG-Token, zum laufenden Kommerzialisierungsprozess sowie zur beabsichtigten Verwendung der Darlehensmittel.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu diesen Faktoren zählen das Ergebnis und der Zeitplan der Prüfung durch die BCSC, die Möglichkeit, dass die CTO nicht innerhalb des von der Unternehmensleitung erwarteten Zeitrahmens oder gar nicht widerrufen wird, der Zeitpunkt und das Volumen künftiger NATG-Token-Verkäufe, die Berechnung und Zahlung von Beträgen im Rahmen der Vereinbarungen des Unternehmens mit NatGold sowie der Bedarf an Working Capital des Unternehmens.

Es kann nicht garantiert werden, dass weitere NATG-Token im Zusammenhang mit den Cahuilla-Beteiligungen verkauft werden, dass das Unternehmen weitere Zahlungen erhält oder dass die CTO widerrufen wird. Der Erhalt etwaiger künftiger Zahlungen im Rahmen der Vereinbarungen des Unternehmens mit NatGold hängt von verschiedenen Faktoren ab, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren.

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