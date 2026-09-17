IRW-News: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics gibt die Ernennung eines neuen Mitglieds des wissenschaftlichen Beirats und eine Steuerrückerstattung bekannt

IRW-PRESS: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics gibt die Ernennung eines neuen Mitglieds des wissenschaftlichen Beirats und eine Steuerrückerstattung bekannt

Der an der Yale University tätige Mediziner, Wissenschaftler und Biotech-Unternehmer Dr. Ranjit Bindra bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen DNA-Reparatur, synthetische Letalität und Therapien für Hirntumoren mit

Brutto-Steuerrückerstattung im Rahmen des Programms Scientific Research and Experimental Development in Höhe von 920.846,10 CAD

VANCOUVER, British Columbia, den 17. September 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützter Wirkstoffforschung innovative Krebstherapien entwickelt, gab heute die Berufung von Dr. med. Ranjit Bindra, PhD, in seinen wissenschaftlichen Beirat bekannt. Dr. Bindra ist wissenschaftlicher Direktor des Yale Brain Tumor Center und Inhaber der Harvey-und-Kate-Cushing-Professur für therapeutische Radiologie an der Yale School of Medicine.

Dr. Bindra ist eine führende Persönlichkeit in der Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Krebstherapien im Bereich der DNA-Schadensreaktion, und seine Ernennung erfolgt zu einem für unser Unternehmen wichtigen Zeitpunkt, sagte Kim Oishi, Chief Executive Officer von Rakovina Therapeutics. Sein Labor kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung grundlegender Entdeckungen im Bereich der DNA-Reparatur in biomarkerbasierte klinische Studien zurückblicken, und er hat mehrere Onkologie-Unternehmen gegründet, von denen eines im Jahr 2024 von Merck übernommen wurde. Diese Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe und kommerzieller Umsetzungsstärke ist genau das, was wir uns als Leitlinie für unsere Programme wünschen, während wir auf IND-fähige Studien hinarbeiten.

Dr. Bindras Forschung befindet sich an der Schnittstelle mehrerer Bereiche, die für die Pipeline von Rakovina von zentraler Bedeutung sind, darunter die synthetische Letalität in Tumoren mit defekter DNA-Reparatur, die therapeutische Anwendung von PARP- und ATR-Hemmung sowie Strategien zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke. Seine Gruppe war maßgeblich an der Entdeckung beteiligt, dass IDH1/2-mutierte Tumoren einen schwerwiegenden Defekt in der DNA-Reparatur aufweisen, der sie hochgradig empfindlich gegenüber PARP-Inhibitoren macht - eine Arbeit, die in Nature, Nature Genetics and Science Translational Medicine veröffentlicht wurde. Zudem ist er leitender Co-Principal Investigator einer vom NCI geförderten Phase-II-Studie an 35 Standorten, in der der PARP-Inhibitor Olaparib bei IDH1/2-mutierten soliden Tumoren untersucht wird.

Das zentrale Problem bei der Behandlung von Hirntumoren ist nicht, dass uns gute Zielstrukturen fehlen, sondern dass die meisten Medikamente, die wir einsetzen möchten, diese Zielstrukturen nie erreichen, sagte Dr. Bindra. Rakovina zielt auf Schwachstellen der DNA-Reparatur ab - mit KI-gestützten Molekülen, die von Anfang an so konzipiert wurden, dass sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das Team präsentierte in diesem Jahr auf der AACR In-vivo-Daten zu diesem Ansatz. Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn damit verbracht, die Biologie der DNA-Reparatur aus dem Labor in klinische Studien für Patienten zu übertragen, denen nur sehr wenige Optionen zur Verfügung stehen, und ich freue mich, diesem Team beizutreten, das diese Programme in Richtung klinischer Anwendung vorantreibt.

Dr. Bindra ergänzt die bestehenden Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats: Dr. Dennis Brown, PhD (Vorsitzender), Prof. Petra Hamerlik, Prof. Artem Cherkasov und Dr. Leonard Post, PhD, die alle jahrzehntelange Erfahrung in der Wirkstoffforschung und -entwicklung in ihre beratende Tätigkeit einbringen.

Ranjits Fachwissen ergänzt die Arbeit unseres Teams in allen drei Programmen hervorragend, sagte Dr. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina Therapeutics. Er hat wissenschaftliche Arbeiten zur Kombination von ATR-Hemmung und DNA-schädigenden Wirkstoffen veröffentlicht, behandelt Hirntumorpatienten und kennt aus seiner klinischen und wissenschaftlichen Arbeit die besonderen Herausforderungen der Wirkstoffverabreichung in diesem Bereich. Bei der Weiterentwicklung unserer Programme für hirngängige DDR-Inhibitoren wird seine Expertise als Arzt und Wissenschaftler dazu beitragen, unsere Forschungsprioritäten weiter zu schärfen und wissenschaftliche Erkenntnisse gezielt in die klinische Entwicklung zu überführen.

Über Prof. Dr. med. Ranjit Bindra, PhD

Dr. med. Ranjit Bindra, PhD, ist Inhaber der Harvey-und-Kate-Cushing-Professur für Therapeutische Radiologie an der Yale School of Medicine und wissenschaftlicher Direktor des Yale Brain Tumor Center. Als Arzt, Wissenschaftler und Strahlentherapeut behandelt er erwachsene und pädiatrische Patienten mit primären Hirntumoren und Hirnmetastasen mithilfe modernster Strahlentherapie und Radiochirurgie.

Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf der Aufdeckung grundlegender Schwachstellen der DNA-Reparatur bei Krebserkrankungen und der Umsetzung dieser Erkenntnisse in neue Therapien. Sein Labor entdeckte, dass IDH1/2-mutierte Krebserkrankungen einen tiefgreifenden Defekt in der DNA-Reparatur aufweisen, der eine starke therapeutische Anfälligkeit gegenüber einer PARP-Hemmung schafft.

Diese in Nature, Nature Genetics und Science Translational Medicine veröffentlichten Arbeiten haben dazu beigetragen, das Verständnis der gezielten Beeinflussung der DNA-Reparatur bei Krebserkrankungen neu zu gestalten. Vor kurzem berichtete seine Gruppe über eine neue Strategie zur Ausnutzung von Defekten in der DNA-Reparatur durch gezielte DNA-Modifikation, die in Science veröffentlicht wurde und neue Wege für die Entwicklung von Therapien eröffnet.

Dr. Bindra ist zudem als Biotech-Unternehmer tätig und hat auf der Grundlage von Entdeckungen aus seinem Labor mehrere Biotechnologieunternehmen gegründet, darunter Cybrexa Therapeutics, Alphina Therapeutics und Modifi Biosciences. Unter seiner Führung als Interim-CEO wurde Modifi Biosciences im Jahr 2024 von Merck übernommen.

Er erwarb seinen Bachelor-Abschluss an der Yale University sowie seinen MD und PhD an der Yale School of Medicine und absolvierte seine Facharztausbildung und seine postdoktorale Forschungsausbildung am Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Corporate Update

Das Unternehmen möchte zudem folgende Unternehmensnachrichten bekannt geben:

· SR&ED-Steuerrückerstattung: Das Unternehmen erhielt eine Brutto-Steuerrückerstattung im Rahmen des Programms Scientific Research and Experimental Development (SR&ED) in Höhe von 920.846,10 CAD, einschließlich Zinsen. Das von der Canada Revenue Agency verwaltete SR&ED-Programm ist Kanadas größtes Bundesprogramm zur Förderung von Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft und bietet steuerliche Anreize für Unternehmen, die in Kanada experimentelle Entwicklung und angewandte Forschung betreiben.

Die Rückerstattung an Rakovina spiegelt den Umfang der Forschungsaktivitäten des Unternehmens wider, bei denen KI-gestütztes Moleküldesign mit Laborvalidierungen an der University of British Columbia und am Vancouver Prostate Centre kombiniert wird, um neuartige Inhibitoren der DNA-Schadensreaktion zu entwickeln. Die Mittel werden die Weiterentwicklung der Pipeline von Rakovina unterstützen, darunter In-vivo-ADME- und Wirksamkeitstests für das kt-5000AI-Programm (ein dualer ATR/mTOR-Inhibitor), die fortgesetzte KI-gestützte Lead-Optimierung im Rahmen der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Variational AI, die Weiterentwicklung des kt-3000-LNP-Formulierungsprogramms sowie die laufende Entwicklung der Verbindung kt-2000AI.

· Gewährung von Aktienoptionen: Das Board of Directors hat die Gewährung von insgesamt 2.910.500 Aktienoptionen (die Optionen) an bestimmte Berater, Mitarbeiter, Führungskräfte und Board-Mitglieder gemäß dem langfristigen Anreizplan des Unternehmens genehmigt. Jede Option ist zu einem Preis von 0,20 CAD pro Stammaktie ausübbar und verfällt am fünften Jahrestag des Gewährungsdatums. Die Optionen werden alle drei Monate nach dem Gewährungsdatums zu einem Viertel der jeweiligen Zuteilung unverfallbar und sind ein Jahr nach dem Gewährungsdatums vollständig unverfallbar.

Über Rakovina Therapeutics Inc.

Rakovina Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebsbehandlungen konzentriert. Unsere Arbeit basiert auf einzigartigen Technologien zur gezielten Beeinflussung der DNA-Schadensreaktion, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen und validierte, proprietäre Plattformen nutzen. Durch den Einsatz von KI können wir Wirkstoffkandidaten wesentlich schneller als je zuvor prüfen und optimieren.

Das Unternehmen hat eine Pipeline einzigartiger Inhibitoren der DNA-Schadensreaktion aufgebaut, mit dem Ziel, einen oder mehrere Wirkstoffkandidaten in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern in klinische Studien am Menschen zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rakovinatherapeutics.com.

Kontakt:

Kim Oishi

CEO

Kim.Oishi@rakovinatherapeutics.com

Mark Mitchell

Director, IR & Communications

IR@rakovinatherapeutics.com

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Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

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