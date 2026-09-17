IRW-News: Trident Resources Corp.: Trident durchteuft hochgradige Goldmineralisierung mit bedeutenden Mächtigkeiten 220,00 Meter unterhalb historischer Grubenbaue auf Contact Lake mit einem Gehalt von 8,69 g/t Gold über 11,97 m, einschließlich 31,98 g/t Au über 3,16 m

IRW-PRESS: Trident Resources Corp.: Trident durchteuft hochgradige Goldmineralisierung mit bedeutenden Mächtigkeiten 220,00 Meter unterhalb historischer Grubenbaue auf Contact Lake mit einem Gehalt von 8,69 g/t Gold über 11,97 m, einschließlich 31,98 g/t Au über 3,16 m

Vancouver, BC, 17. September 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (Frankfurt: 6BP0) (Trident oder das Unternehmen) veröffentlicht die Analyseergebnisse aus den ersten drei Bohrlöchern des Sommerbohrprogramms von 2026 auf dem Projekt Contact Lake im Norden von Saskatchewans Goldgürtel La Ronge (LRGB). Bohrloch CL26050 durchteufte zahlreiche parallele Scherzonen, einschließlich einer hochgradigen Zone in einer Bohrlochtiefe von 613,03 m bis 625,00 m mit 8,69 g/t Au über eine Länge von 11,97 m, die 220,00 vertikale Meter unter den am tiefsten liegenden Grubenbauen in der Zone Main (BK1) liegt. Dieser hochgradige Abschnitt stammt aus Tridents erstem Tiefentest unterhalb der Zone Main während des Sommerbohrprogramms von 2026 und zeigt das hervorragende Potenzial für weitere Entdeckungen weit unterhalb der historischen Abbautiefen.

Karte des Goldkonzessionsgebiets Contact Lake

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Die Bohrlöcher CL26049 und CL26051 testeten die flachere Zone Buffer, ein Gebiet mit geringer Bohrdichte zwischen den Zonen BK1 und BK3, wo die Scherzone Bakos eine separate nach Norden verlaufende Scherzone durchkreuzt. Die Ergebnisse aus diesen beiden Bohrlöchern zeigen das Potenzial der Zone Buffer, bedeutende Goldmineralisierung in einem Gebiet zu beherbergen, von dem man zuvor annahm, dass es nur schwach mineralisiert sei.

Jon Wiesblatt, CEO von Trident Resources, sagte: Diese Ergebnisse verstärken unser Bild von Contact Lake und das erhebliche Potenzial, das über die historischen Grubenbaue hinaus besteht. Als eines der ersten wenigen tieferen Bohrlöcher, die wir auf dem Gebiet des Vorkommens Contact Lake niedergebracht haben, stellt CL26050 einen Durchbruch bei unseren Explorationsfortschritten dar. Im weiteren Verlauf des Programms sehen wir enormes Potenzial, eine künftige Ressource um wirtschaftliche Unzen zu erweitern und den Wert des Projekts Contact Lake weiterhin zu steigern.

Highlights:

· Bohrloch CL26050 ergab 8,69 g/t Gold (Au) über 11,97 m ab einer Tiefe von 613,03 m

o darunter 31,98 g/t Au über 3,16 m ab einer Tiefe von 617,74 m

· Bohrloch CL26049 ergab 3,46 g/t Au über 15,00 m ab einer Tiefe von 288,00 m

o darunter 3,91 g/t Au über 13,00 m ab einer Tiefe von 290,00 m

· Bohrloch CL26051 ergab 6,43 g/t Au über 7,45 m ab einer Tiefe von 209,45 m

o und 6,12 g/t Au über 5,03 m ab einer Tiefe von 244,97 m

o und 3,45 g/t Au über 13,42 m ab einer Tiefe von 282,55 m

Zusammenfassung des Sommerbohrprogramms:

Der hochgradige Abschnitt in Bohrloch CL26050 wurde 220,00 Meter unterhalb der am tiefsten liegenden historischen Grubenbaue in der Zone Main gefunden. Das Ergebnis liefert wichtige Hinweise darauf, dass sich das mineralisierte System auf Contact Lake weit unterhalb der Bereiche erstreckt, die vom früheren Betreiber Cameco abgebaut wurden und eine Tiefe von nur 340,00 Metern erreichten, bevor der Betrieb aufgrund niedriger Goldpreise 1998 eingestellt wurde. Während die Bohrungen tiefer unterhalb der Zone Main sowie entlang des Streichens nach Südwesten und Nordosten voranschreiten, durchteuft Trident weiterhin mächtige, hochgradige Goldmineralisierung in Gebieten, die von historischen Betreibern nicht getestet wurden.

Abbildung 1: Karte des Goldkonzessionsgebiets Contact Lake: https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Holes-49-to-51-collar-map.png

Beim aktuellen Sommerbohrprogramm auf Contact Lake wurden siebzehn (17) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 12.066 Metern niedergebracht; das für Sommer/Herbst 2026 geplante Programm soll insgesamt 20.000 Meter umfassen. Die Bohrungen konzentrieren sich auf die Entdeckung neuer Goldmineralisierung in der Tiefe unterhalb der Zone BK1, die Erweiterung der Mineralisierung entlang des Streichens auf BK2 sowie auf die Untersuchung der Kontinuität der hochgradigen Goldmineralisierung zwischen den Zonen BK1 und BK3.

Es stehen noch rund 8.000 Meter des Programms aus, wobei die Analyseergebnisse bis ins 4. Quartal 2026 und bis ins 1. Quartal 2027 eintreffen werden, sodass die Aktionäre einen stetigen Strom an Informationen aus dem Projekt Contact Lake erhalten. Trident ist für die Finanzierung dieser Arbeiten mit einer guten Kapitalbasis ausgestattet und verfügt über rund 20 Mio. $ in bar und handelbaren Wertpapieren, was die Finanzierung für 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein sichert.

Tabelle der Bohrergebnisse und Querschnitte:

Loch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Durchschn. Au (g/t)

CL26049 288,00 303,00 15,00 3,46

einschließlich 290,00 303,00 13,00 3,91

und 372,60 387,63 15,03 1,15

einschließlich 372,60 381,26 8,66 1,73

CL26050 484,10 490,05 5,94 4,24

und 521,81 538,01 16,20 1,41

und 613,03 625,00 11,97 8,69

einschließlich 617,74 620,90 3,16 31,98

CL26051 209,45 216,90 7,45 6,43

und 244,97 250,00 5,03 6,12

und 282,55 295,97 13,42 3,45

* Die angegebenen Mächtigkeiten beziehen sich auf die Bohrabschnitte; die wahre Mächtigkeit wurde noch nicht genau bestimmt. Die wahre Mächtigkeit für die Bohrlöcher CL26049 und CL26051 wird auf 80 bis 85 % des Bohrabschnitts geschätzt, für das Bohrloch CL26050 auf 70 bis 75 %. Die Goldwerte sind längengewichtete Durchschnittswerte.

Bohrlochdaten des Sommerbohrprogramms 2026

Loch-Nr. Easting Northing Azimut (Grad) Neigung (Grad) Tiefe (m) Höhenlage (m) Zone

CL26049 508016 6141088 358 -51 497,00 405,00 Buffer

CL26050 507717 6140864 340 -66 656,00 430,00 BK1

CL26051 508016 6141092 355 -52 518,00 404,00 Buffer

UTM NAD 83 Zone 13

Abbildung 2: Querschnitt der Bohrungen auf Contact Lake (CL26049)

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/CL26049.png

Abbildung 3: Querschnitt der Bohrungen auf Contact Lake (CL26050)

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Section-4650-CL26050.png

Abbildung 4: Querschnitt der Bohrungen auf Contact Lake (CL26051)

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/CL26051.png

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle:

Der NQ-Bohrkern wird protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge halbiert. Die Hälfte des Bohrkerns wird in versiegelte Polybeutel mit eindeutigen Identifikationsnummern verpackt und zu ALS Global in Saskatoon, Saskatchewan, transportiert, wo die Proben anschließend zur Analyse in das Labor des Unternehmens in North Vancouver, BC, weitergeleitet werden. Die verbleibende Hälfte des Bohrkerns wird am Projektstandort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken archiviert und gelagert.

Im Labor werden die Proben entgegengenommen und digital erfasst, anschließend getrocknet und zu einem feinen Pulver zermahlen. Der Goldgehalt wird mittels einer 30-g-Brandprobe analysiert, während 48 weitere Elemente mittels induktiv gekoppelter Plasmaanalyse (ICP) nach einem Vier-Säuren-Aufschluss bestimmt werden. Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC), darunter Feldblindproben, Duplikate und laborzertifizierte Standards, werden in einem Anteil von etwa 10 % aller an das Labor übermittelten Proben in den Probenstrom eingefügt. ALS Global, das von Trident unabhängig ist, führt zudem ein eigenes internes QA/QC-Protokoll durch.

Das Goldprojekt Contact Lake im Überblick:

Das Goldprojekt Contact Lake erstreckt sich über eine Fläche von rund 22.790 Hektar und umfasst die ehemals aktive Goldmine Contact Lake, aus der während des aktiven Bergbaubetriebs zwischen 1994 und 1998 etwa 190.000 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 6,16 g/t Au gefördert wurden. Zum Zeitpunkt der Stilllegung der Mine lag der Goldpreis bei etwa 300 $/Unze (USD) und Cameco Corporation meldete, dass noch beträchtliche nicht geförderte Goldressourcen verblieben. Das Konzessionsgebiet Contact Lake, das im überaus höffigen La Ronge Gold Belt in Saskatchewan gelegen ist, beherbergt auch die orogenen Goldlagerstätten Preview SW, Preview North und North Lake.

Zusammen mit der Lagerstätte Greywacke North (die sich 40 km nordöstlich von Contact Lake über eine Straße erreichen lässt) befinden sich diese vier Lagerstätten vollständig im Besitz von Trident Resources und sind Gegenstand aktueller Mineralressourcenschätzungen (Pressemitteilung von Trident vom 24. November 2025), in denen keine goldbezogenen Unzen aus dem ehemals produzierenden Zielgebiet Contact Lake enthalten sind.

Stand der regionalen Explorationsarbeiten im LRGB:

Gleichzeitig mit dem Bohrprogramm auf Contact Lake führt Trident ein umfangreiches regionales Bodenprobenprogramm auf Contact Lake und dem angrenzenden Projekt Preview, das 2,5 km südöstlich auf einer parallelen Scherstruktur liegt, durch. Bislang wurden von den insgesamt voraussichtlich 9.000 Proben 7.000 Bodenproben genommen und zur Analyse verschickt. Die Bodenbeprobung wird ein sehr aussichtsreiches und unterexploriertes Gebiet direkt südwestlich der Lagerstätte Contact Lake, in dem der strukturelle Schnittpunkt der Scherzonen Bakos und Keya liegt, abdecken. Auf Preview wird ein Bodenraster aus 2.500 Proben wertvolle Oberflächendaten entlang des Preview-Trends zwischen den Lagerstätten Preview SW und Preview North sowie über das unterexplorierte Gebiet südwestlich der Lagerstätte Preview SW liefern.

Karte mit den regionalen Projektstandorten von Trident:

https://www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-project/#&gid=1&pid=1

Trident hat außerdem die finalen Daten aus der 6.600 Linienkilometer umfassenden luftgestützten magnetischen und radiometrischen Vermessung auf seinem Konzessionsgebiet Reindeer, das 150 km nordöstlich von Contact Lake entlang der nördlichen Erweiterung des Goldgürtels La Ronge liegt, erhalten. Die hochauflösenden Daten, die durch die in niedriger Höhe und eng beieinander liegenden Fluglinien erhalten wurden, werden interpretiert und mit bestehenden Oberflächendaten kombiniert, um aussichtsreiche Bohrziele zu generieren.

Qualifizierte Person:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen regulatorischen Bestimmungen erstellt und von Cornell McDowell, P.Geo., VP Exploration von Trident Resources und der qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Möglichkeiten in Distriktgröße im Goldgürtel La Ronge in Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hat eine umfangreiche und strategisch wichtige Landposition aufgebaut, die mehrere Goldprojekte mit bereits definierten Goldressourcen sowie ein wachsendes Portfolio an hochprospektiven regionalen Explorationsgrundstücken umfasst.

Der aktuelle Explorationsschwerpunkt von Trident liegt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Contact Lake, auf dem sich eine ehemals produzierende hochgradige Goldmine befindet. Dort laufen derzeit aktive Bohrprogramme, um die bekannte Mineralisierung zu erweitern und das umfassendere Potenzial des Goldgürtels in Distriktgröße zu erschließen. Gestützt auf eine solide Finanzlage sowie ein erfahrenes Team aus Fachleuten und Kapitalmarktexperten treibt Trident mehrere Projekte voran, mit dem Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen in einem der aufstrebenden Goldgebiete Kanadas zu etablieren.

Mehr über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) können Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com erfahren.

TRIDENT RESOURCES CORP.

Jon Wiesblatt

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Jonathan Wiesblatt

CEO und Direktor

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Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

oder:

Lubica Keighery, Corporate Communications

E-Mail: lubica.keighery@tridentresourcescorp.com

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