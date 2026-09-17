Tokio, 17. ⁠Sep (Reuters) - Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat bei einer Kabinettsumbildung an zentralen Ministerposten festgehalten, allerdings einen Vertreter des Koalitionspartners zur Stärkung des Bündnisses in die Regierung berufen. Damit will die konservative Regierungschefin von der liberaldemokratischen LDP inmitten unruhiger Finanzmärkte die politische Unterstützung für ‌ihre Ausgabenpläne sichern. So beließ Takaichi in der ersten Kabinettsumbildung seit ihrem Amtsantritt im vergangenen Oktober die finanzmarkterfahrene Finanzministerin Satsuki Katayama auf ihrem Posten. Dies ⁠gewährleiste Kontinuität in ⁠der japanischen Wechselkurspolitik, teilte Kabinettschef Minoru Kihara bei der Bekanntgabe der neuen Regierung am Donnerstag mit. Katayama hatte Ende Juli eine seltene gemeinsame Intervention der USA und Japans am Devisenmarkt zur Stützung des Yen mit US-Finanzminister Scott Bessent abgestimmt.

Der Verbleib der als finanzpolitisch konservativ geltenden Katayama im Amt dürfte an den Anleihemärkten ‌positiv aufgenommen werden. Diese zeigten sich zuletzt besorgt ‌über Takaichis Pläne für höhere Staatsausgaben, die zu einer verstärkten Schuldenaufnahme führen könnten. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen japanischen Staatsanleihe hatte in dieser Woche den höchsten Stand seit drei ⁠Jahrzehnten erreicht. Takaichi hielt jedoch an ihrem wirtschaftspolitischen Kurs fest und belässt auch ihren ‌Vertrauten Minoru Kiuchi als Wirtschaftsminister im Amt. ⁠Zudem behalten Außenminister Toshimitsu Motegi und Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi ihre Posten. Zur Stärkung der Koalition ernannte Takaichi allerdings Hiroshi Nakatsuka von der rechtsgerichteten Japanischen Innovationspartei zum Minister für Deregulierung.

Japans Staatsverschuldung liegt beim Doppelten der Wirtschaftsleistung ‌und ist damit die höchste unter den ⁠führenden Industrienationen. Die Kosten für den ⁠Schuldendienst steigen, da die Zentralbank die Zinsen anhebt und ihre Anleihekäufe drosselt. Es wird allgemein erwartet, dass die Bank von Japan am Freitag ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent anheben wird. Takaichis Pläne für eine zweijährige Senkung der Steuern auf Lebensmittel hatten zu einer Verkaufswelle am Anleihemarkt und Kritik aus den USA geführt. Die Ministerpräsidentin will die Neuverschuldung für das Haushaltsjahr 2027 auf rund 40 Billionen Yen (rund 224 Milliarden Euro) begrenzen.

(Bericht von Leika Kihara ⁠and Yoshifumi Takemoto, geschrieben von Christian Götz. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)