Kanada ist offen für Idee einer EU-Sondermitgliedschaft

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STRASSBURG (dpa-AFX) - Kanadas Premierminister Mark Carney ist offen für die Idee einer Art EU-Sondermitgliedschaft für sein Land. "Wir begrüßen diesen Vorstoß", sagte der liberale Politiker in einer Rede vor dem Europäischen Parlament./aha/DP/stk

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