Klingbeil: Brauchen rasch Zölle auf chinesische Hybridautos

Wolfsburg, 17. ⁠Sep (Reuters) - Angesichts der Krise bei Europas größtem Autobauer Volkswagen fordert Vizekanzler Lars Klingbeil Unterstützung von der Europäischen Union. Er dringe innerhalb der Bundesregierung auf eine rasche Einführung ‌von Zöllen auf Hybridfahrzeuge aus China und auf Klarheit bei Vorgaben zur lokalen Produktion, sagte Klingbeil am Donnerstag ⁠nach Gesprächen ⁠mit Arbeitnehmervertretern in Wolfsburg. Zudem mache er sich für eine Pflicht zur Gründung von Gemeinschaftsunternehmen stark, wenn chinesische Hersteller in Europa Geschäfte machen wollten. In China hätten jahrelang westliche Hersteller Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Anbietern ‌bilden müssen. "Ich frage mich schon länger, ‌warum können wir nicht mit den gleichen Instrumenten arbeiten", sagte der SPD-Chef. "Wir müssen nach den gleichen Regeln spielen." Er nehme ⁠innerhalb Europas eine Bereitschaft wahr, diesen Weg zu gehen.

Niedersachsens ‌Ministerpräsident Olaf Lies sagte, die ⁠Situation der Autoindustrie sei dramatisch. "Es muss gehandelt werden, und zwar sehr schnell", sagte er. Die Branche befinde sich in einem Wettbewerb, der nicht dadurch ‌gewonnen werden könne, dass ⁠die Unternehmen effizienter arbeiteten. "Es ist ⁠ein Wettbewerb, in dem die Regeln nicht mehr funktionieren." VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte, bei Local-Content-Vorgaben müsse es nicht nur um den Bau der Fahrzeuge selbst, sondern auch um Ingenieursleistungen gehen. "Sonst können wir uns abstrampeln und trotzdem in diesem unfairen Wettbewerb nicht gegenhalten."

(Bericht von Rachel More und Christina Amann, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)