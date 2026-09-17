König Charles sieht Handlungsbedarf wegen "existenzieller KI-Risiken"

London, 17. ⁠Sep (Reuters) - König Charles redet der KI-Branche wegen der wachsenden Gefahren dieser Technologie ins Gewissen. "Diejenigen, die diese Technologien entwickelt haben, warnen nun zunehmend davor, dass KI das Risiko birgt, finstere Fähigkeiten zu entwickeln – vielleicht sogar, Leben zu nehmen", sagte der ‌britische Monarch am Donnerstag vor hochrangigen Vertretern von Technologiekonzernen wie Anthropic, Google, Nvidia und OpenAI. "In diesem Zusammenhang scheint es mir dringend notwendig, die existenziellen Gefahren ⁠angemessen zu ⁠berücksichtigen, die entstehen, wenn solche Technologien in die falschen Hände geraten und auf potenziell katastrophale Weise eingesetzt werden", betonte das Staatsoberhaupt. Unternehmen dürften sich nicht darauf beschränken, diese Technologie weiterzuentwickeln. Sie müssten dafür Sorge tragen, dass Künstliche Intelligenz (KI) im Dienste der Menschheit stehe.

Hintergrund dieses Aufrufs sind die jüngsten Warnungen, ‌die Menschheit könnte die Kontrolle über die Technologie ‌verlieren und dadurch ihr eigenes Ende einläuten. Führende Forscher und Branchenvertreter plädierten daher dafür, das Tempo der Entwicklung zu drosseln. Sicherheitsexperten der beiden führenden KI-Nationen USA und ⁠China denken inzwischen sogar über die Einrichtung eines "Roten Telefons" nach. Über eine solche ‌Direktverbindung könnten sich die Regierungen in ⁠Washington und Peking nicht vor versehentlichen Starts von Atomraketen, sondern auch vor fehlgeleiteten Cyberangriffen oder außer Kontrolle geratenen KI-Modellen warnen.

In den vergangenen Monaten hatten sich hochentwickelte KI-Programme - sogenannte KI-Agenten, die Aufgaben weitgehend eigenständig erledigen - ‌wiederholt verselbstständigt. Sie umgingen Sicherheitsvorkehrungen und ⁠drangen in die IT-Systeme Dritter ein. ⁠US-Präsident Donald Trump lehnt eine verschärfte Regulierung der KI-Branche dennoch ab. Die Warnungen vor den Gefahren der Technologie seien ein "Schwindel" und spielten China in die Hände. Nach Einschätzung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei sind die KI-Modelle aus der Volksrepublik wohl noch nicht leistungsfähig genug, um eine Gefahr für die Allgemeinheit darzustellen. Die Regierung in Peking setzt bei der Begrenzung der KI-Risiken vor allem auf staatliche Kontrollen und strikte Vorgaben für Entwickler.

(Bericht von William ⁠James; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)