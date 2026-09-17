Leerverkäufer-Vorwürfe zu Russland-Geschäft schicken RBI-Aktie auf Talfahrt

Wien, 17. Sep (Reuters) - ⁠Schwere Vorwürfe eines Leerverkäufers haben die Aktie der wegen ihres Russland-Geschäfts unter Druck stehenden Raiffeisen Bank International (RBI) auf Talfahrt geschickt. Das Papier der österreichischen Bank fiel am Donnerstag in der Spitze über acht Prozent. Der Shortseller Grizzly Research wirft der RBI in einem Bericht Fehlverhalten im Zusammenhang mit ihrer russischen Tochterbank vor.

Die RBI teilte auf Anfrage ‌der Nachrichtenagentur Reuters mit, sie sei von der Stärke ihrer vielfach überprüften Compliance-Systeme überzeugt. "Zudem sehen wir nach einer ersten Prüfung eine Reihe von sachlich falschen und irreführenden Aussagen", hieß es in einer Stellungnahme. Zu ⁠den Vorwürfen ⁠im Detail äußerte sich die Bank zunächst nicht. Die russische Tochter in Moskau lehnte eine Stellungnahme ab. Reuters war es zunächst nicht möglich, die in dem Bericht gemachten Angaben zu überprüfen.

Grizzly Research ist ein Leerverkäufer, der auf fallende Kurse wettet. Das US-Unternehmen hatte in der Vergangenheit bereits mit kritischen Berichten etwa zum deutschen Prothesenhersteller Ottobock und dem italienischen Reifenhersteller Pirelli für Aufsehen und teils heftige Kursreaktionen gesorgt. Die Autoren des ‌neuen Berichts fordern nun im Zusammenhang mit der RBI die österreichische ‌Finanzmarktaufsicht (FMA), die Europäische Zentralbank (EZB) und das US-Finanzministerium auf, eine Untersuchung einzuleiten.

WUNDER PUNKT

Die Vorwürfe treffen das Institut an einem wunden Punkt. Die RBI ist die größte westliche Bank, die auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine noch in ⁠Russland tätig ist und dort eine wichtige Rolle im Zahlungsverkehr spielt. Das Institut steht seit langem unter dem ‌Druck von Regulierern und Investoren, sich aus Russland zurückzuziehen. ⁠Bereits Anfang 2023 hatte ein Auskunftsersuchen der US-Sanktionsbehörde OFAC zum Russland-Geschäft der Bank Sorgen vor drastischen Strafen geschürt.

Die in Osteuropa tätige Bank hat ihr Geschäft in Russland inzwischen auf Druck der Regulierer deutlich zurückgefahren und das Kreditvolumen auf 2,5 Milliarden Euro reduziert. Zuletzt zählte das Institut dort ‌noch 2,8 Millionen Kunden und 63 Filialen. Dennoch trug ⁠das Russland-Geschäft im ersten Halbjahr auf dem Papier ⁠mit 550 Millionen Euro zum Konzernergebnis bei. Diese Gewinne können jedoch wegen russischer Kapitalverkehrskontrollen nicht nach Wien ausgeschüttet werden.

In ihrer jüngsten Präsentation erklärte die RBI, der Abbau des Geschäfts bleibe das Basisszenario, man werde jedoch die Verkaufsbemühungen erneuern. Ein Ausstieg gestaltet sich jedoch als schwierig, weil dafür zahlreiche Genehmigungen unter anderem des Kremls nötig sind. Russische Behörden wollen auch eine wichtige Brücke für den Geldverkehr mit dem Westen erhalten.

Die RBI selbst rechnet in einem Negativszenario mit dem Totalverlust des in Russland gebundenen Eigenkapitals von 6,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig versucht die Bank Werte zu sichern. So reichte sie Ende Juli in Wien ⁠eine Klage über 3,15 Milliarden Euro ein, um auf eingefrorene österreichische Vermögenswerte - Aktien des Baukonzerns Strabag – zuzugreifen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)