Lucid und Bolt wollen 25.000 Robotaxis in Europa einsetzen

Bangalore, 17. ⁠Sep (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Lucid Group und die europäische Mobilitätsplattform Bolt wollen gemeinsam selbstfahrende Fahrdienste in Europa aufbauen. Bolt plane den Einsatz von 25.000 vollautonomen ‌Lucid-Fahrzeugen in europäischen Großstädten, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Dies sei Teil eines Plans, die ⁠autonome Flotte ⁠von Bolt bis 2035 auf 100.000 Fahrzeuge auszubauen. Die Aktien von Lucid stiegen im vorbörslichen US-Handel um 5,5 Prozent.

Die Fahrzeuge sollen auf einer künftigen Mittelklasse-Plattform von Lucid basieren und die "Hyperion"-Architektur für ‌autonomes Fahren des Chipkonzerns Nvidia ‌nutzen. Die Partner wollen gemeinsam eine Plattform entwickeln, die für die Automatisierungsstufe vier ausgelegt ist. Damit können ⁠die Fahrzeuge unter bestimmten Bedingungen ohne menschliches Eingreifen ‌fahren. Bolt will die Flotte ⁠besitzen und betreiben. Die autonome Sparte des Unternehmens soll die Anforderungen an Fahrzeuge, Software und Sicherheit festlegen und zudem die Infrastruktur ‌sowie Partnerschaften mit Städten ⁠aufbauen.

Der Markt für Robotaxis in ⁠Europa ist hart umkämpft. Die Unternehmen Uber, Verne und Pony.ai hatten im August selbstfahrende Dienste in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gestartet. Die Alphabet-Tochter Waymo testet autonome Fahrzeuge in München und plant einen Start in Deutschland für Ende 2027.

(Bericht von Anzar Mehraj und Akash Sriram; geschrieben ⁠von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)