Märkte freundlich nach US-Zinserhöhung, Boeing gerät unter Druck

Der DAX startet mit moderaten Gewinnen in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich am Morgen fester. Unterstützung kommt von den US-Märkten, wo die Indikationen vorbörslich auf weitere Aufschläge beim Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 hindeuten. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel ebenfalls im Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Makroseite steht die Geldpolitik in den USA. Die Federal Reserve hat ihren Leitzins erstmals seit Juli 2023 wieder um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent erhöht. Marktteilnehmer hatten diesen Schritt weitgehend erwartet. Unterstützung erhielten die Aktienmärkte darüber hinaus durch zuletzt nachgebende Ölpreise, die Inflationssorgen etwas dämpften. Gleichzeitig signalisieren robuste US-Einzelhandelsumsätze weiterhin Widerstandskraft der amerikanischen Wirtschaft und geben der Notenbank Spielraum für eine restriktivere Geldpolitik.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten steht Bilfinger im Mittelpunkt. Die Aktie steuert nach einer deutlichen Senkung der Jahresprognose auf kräftige Verluste zu. Der Industriedienstleister rechnet angesichts eines schwächeren zweiten Halbjahrs mit weniger Umsatz und einer deutlich niedrigeren operativen Marge. Zusätzlich belastet eine Absenkung der Cashflow-Ziele. Die Gewinnwarnung sorgt für erheblichen Verkaufsdruck und könnte den Kurs auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2025 drücken.

Ebenfalls im Fokus steht Boeing. Die Aktie geriet im US-Handel spürbar unter Druck, nachdem der Konzern bei seinem Langstreckenjet 777X weitere Verzögerungen nicht ausgeschlossen hat. Ursache ist die noch ausstehende Zertifizierung der GE9X-Triebwerke von GE Aerospace. Zwar hält das Management an ersten Auslieferungen im kommenden Jahr fest, dennoch könnte sich ein Teil des Testprogramms bis 2027 verschieben. Für Boeing bedeutet dies einen weiteren Dämpfer bei einem Programm, das bereits mehrere Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan liegt.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bear UN7UU5 7,81 26441,923687 Punkte 33,00 Open End RWE AG Bull UN00VQ 2,12 39,639241 EUR 2,88 Open End DAX® Bull UR1NR8 7,01 25011,617672 Punkte 36,87 Open End Gold Bull UR212D 7,81 4223,52832 USD 44,95 Open End Silber Bull UR20W2 4,79 58,456446 USD 11,52 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag S&P 500® Put UG8GSH 1,28 7400,00 Punkte 16,73 18.12.2026 DAX® Put UG9Z1Y 2,98 23700,00 Punkte 16,37 18.12.2026 Nasdaq-100® Put UN6ZLT 6,48 28000,00 Punkte 12,79 18.12.2026 DAX® Call UR1RU2 3,07 26000,00 Punkte 37,6 25.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. Call UG23KV 4,11 1000,00 USD 8,21 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500® Short UG89H0 2,17 8810,328838 Punkte 6 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,74 33769,865792 Punkte 6 Open End DAX® Long UN6027 1,5 24559,146246 Punkte 26 Open End Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Long UG4UZW 1,95 37,732294 EUR 6 Open End DAX® Short UN57Z0 3,28 28374,933387 Punkte 9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.